Juan Gauto encuentra acomodo en Platense

Juan Gauto abandonó A Coruña el pasado verano después de estar una temporada a préstamo en el Deportivo, pero en el Basilea, su club de origen, no pudo encontrar los minutos deseados en el primer equipo y el conjunto helvético ha decidido ceder al extremo por todo 2026 a Platense, un conjunto argentino que competirá en los próximos meses en la Copa Libertadores.