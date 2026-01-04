Juan Gauto encuentra acomodo en Platense
A Coruña
Juan Gauto abandonó A Coruña el pasado verano después de estar una temporada a préstamo en el Deportivo, pero en el Basilea, su club de origen, no pudo encontrar los minutos deseados en el primer equipo y el conjunto helvético ha decidido ceder al extremo por todo 2026 a Platense, un conjunto argentino que competirá en los próximos meses en la Copa Libertadores.
