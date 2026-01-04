RC Deportivo - Cádiz: Este es el once de Antonio Hidalgo para enfrentarse al Cádiz

El Deportivo arranca 2026 con la necesidad de regenerarse y levantarse para volver a pelear de manera directa por el ascenso directo juntos a equipos ya asentados en esa zona como el Racing de Santander o Las Palmas. El Cádiz llega a Riazor después de varios revolcones, el último ante Andorra, y ya np hay vuelto atrás para un Deportivo, ya con fichajes, que dee enderezar el rumbo en esta Segunda.

Hay muy pocos fijos en la apuesta de Hidalgo de este domingo potr la noche, porque tiene más piezas y porque los malos resultados le empujan a retocar el equipo. Potenciales cambios de dibujo y de once.

Portería y defensa

Germán Parreño seguirá en la portería y, de momento, la llegada de Álvaro Ferllo no modificará esta condición sólida de titular indiscutible, de la que ha disfrutado desde la marcha de Helton Leite. Se la ha ganado y ahora es el ex del Sevilla el que debe hacer méritos para peleársela.

En la retaguardia puede llegar una de las grandes novedades con el regreso a la defensa de cinco. Loureiro y Quagliata son fijos y Comas y Barcia pueden acompañarles por el centro. En la derecha, Mella o Altimira se juegan un puesto.

La media y la delantera

En la media, con la defensa de cinco, Villares y Soriano. Solo si jugasen con cuatro atrás, habría opciones para Gragera o José Ángel. Yeremay estará en la izquierda tirando hacia el centro y Luismi por la derecha, aunque Mella tiene opciones si no juega por detrás. En ataque Eddahchouri es el que tiene más opciones de jugar en una posición llena de incertezaas.