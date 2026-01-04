Riazor acogerá finalmente la sesión de puertas abiertas del lunes

El Deportivo abre sus puertas para trabajar con el aliento de su gente. El entrenamiento con público previsto para este lunes 5 de enero, a las 10.30 horas, cambia de ubicación y se celebrará a lo grande en el estadio de Riazor. Con el objetivo de estrechar el vínculo entre los jugadores y la afición, la iniciativa está especialmente orientada a los deportivistas más pequeños, que podrán disfrutar de sus ídolos in situ. La entrada se habilitará a partir de las 10.00 por las puertas 2, 27 y 29 que dan acceso a la Tribuna Inferior.