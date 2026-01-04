Deportivo
Riazor acogerá finalmente la sesión de puertas abiertas del lunes
El acceso se habilita a las 10.00 horas por las entradas 2, 27 y 29, en Tribuna Inferior
A Coruña
El Deportivo abre sus puertas para trabajar con el aliento de su gente. El entrenamiento con público previsto para este lunes 5 de enero, a las 10.30 horas, cambia de ubicación y se celebrará a lo grande en el estadio de Riazor. Con el objetivo de estrechar el vínculo entre los jugadores y la afición, la iniciativa está especialmente orientada a los deportivistas más pequeños, que podrán disfrutar de sus ídolos in situ. La entrada se habilitará a partir de las 10.00 por las puertas 2, 27 y 29 que dan acceso a la Tribuna Inferior.
