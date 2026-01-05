Álvaro Ferllo: «Si conseguimos ser fiables atrás, haremos grandes cosas»

No fue el estreno soñado de Álvaro Ferllo con la camiseta del Deportivo, pero el portero trató de ver la cara de la moneda pese al empate frente al Cádiz. «Por una parte, estoy feliz con mi debut después de muchos meses de trabajo en la sombra preparándome para una oportunidad como esta. Pero, tal y como ha sido el partido y con el objetivo que tenemos, que nos exige ganar, la sensación es agridulce», confesó el meta riojano.

Ferllo coincidió con el análisis de Hidalgo y consideró que el equipo pudo hacer más en los dos tantos del Cádiz. «En el primer gol nos despistamos un poco en el balón parado, es algo que debemos mejorar. Es un remate muy tenso, tengo a Loureiro delante y no me da tiempo de ver el balón y reaccionar. En el segundo, es una contra que podemos parar antes. He intentado estirarme lo máximo posible, pero no he llegado», señaló el portero. Para el riojano, la clave para volver a la senda positiva es la solidez defensiva: «Si conseguimos ser fiables atrás, haremos grandes cosas».

Su nombre fue la mayor sorpresa en el once de Hidalgo, que hasta el momento había confiado plenamente en Germán Parreño en liga. Ferllo entiende que un cambio de portero siempre es «notable», pero se mostró feliz con sus primeros minutos como deportivista. «Al principio no he conseguido tocar mucho el balón y eso, para un jugador que lleva tiempo sin jugar es un poquito más complicado. Además, una de las primeras acciones es un balón profundo en el que no mido bien la distancia y Lucas [Noubi] consigue tapar el disparo después. Luego ya me he sentido mejor, con muchas ganas del partido contra Las Palmas. Ojalá volver a jugar», destacó.

Jugar en Riazor como local también fue una buena experiencia: «Había jugado como rival y sabía lo que apretaba el estadio. Como local, los hemos sentido cerca, han empujado todo el partido, incluso con el empate, y eso es fundamental para que cuando vengan aquí los equipos sientan que esto es un infierno».