Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE.UU. ataca Venezuela: Maduro, trasladado a prisiónInditexDeportivo - CádizProyectos de A Coruña para 2026Dispositivo para la Cabalgata de Reyes
instagramlinkedin

Deportivo

Debut inmediato de Altimira en la derecha y Ferllo bajo palos

El meta sentó a Germán Parreño, uno de los intocables en liga de Hidalgo hasta la fecha

Álvaro Ferllo, entre Quagliata y Noubi durante un ataque del Cádiz.

Álvaro Ferllo, entre Quagliata y Noubi durante un ataque del Cádiz. / CASTELEIRO

RAC

A Coruña

El deportivismo no tuvo que esperar para desenvolver sus regalos de Reyes. Los dos jugadores recién llegados en el mercado invernal, el portero Álvaro Ferllo y el lateral diestro Adrià Altimira fueron las grandes novedades en el once de Hidalgo y se estrenaron con la camiseta blanquiazul solo unos días después de su llegada a A Coruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents