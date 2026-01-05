Deportivo
Debut inmediato de Altimira en la derecha y Ferllo bajo palos
El meta sentó a Germán Parreño, uno de los intocables en liga de Hidalgo hasta la fecha
A Coruña
El deportivismo no tuvo que esperar para desenvolver sus regalos de Reyes. Los dos jugadores recién llegados en el mercado invernal, el portero Álvaro Ferllo y el lateral diestro Adrià Altimira fueron las grandes novedades en el once de Hidalgo y se estrenaron con la camiseta blanquiazul solo unos días después de su llegada a A Coruña.
