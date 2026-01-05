Uno a uno del Deportivo ante el Cádiz: las notas de los jugadores

EL MEJOR

Mario Soriano (8)

Hidalgo lo acercó a la base de la jugada y fue la luz para el Dépor ante la presión del Cádiz. También tuvo tiempo para correr y atacar.

EL ONCE

Álvaro Ferllo (5)

Dudó en una salida, pero fue ganando en confianza en el paso de los minutos.

Adrià Altimira (8)

Gran debut. Atrevido, con chispa y ofreciendo soluciones a varias alturas en la banda. Acabó ovacionado.

Lucas Noubi (7)

Uno de sus mejores duelos, despejando en el área y con pelota. Parece sentarle bien centrarle y reducirle metros.

Miguel Loureiro (6)

Buen partido en la contención, solo le faltó la guinda del gol, aunque el remate parecía correcto.

Giacomo Quagliata (6)

Se proyectó por la banda y tuvo que estar pendiente de las cometidas del Cádiz.

Diego Villares (6)

Hizo un tanto de rebote y le tocó aguantar la posición y cubrir los huecos que dejaba un esforzado Soriano.

David Mella (6)

Hizo el gol y se ofreció por la banda, pero aún se espera que sea algo más decisivo.

Luismi Cruz (6)

De menos a más, se le ve a gusto en el eje descargando hacia la banda derecha.

Yeremay Hernández (5)

Se le escapó la marca en el 1-1 y, más allá de alguna genialidad, el Dépor sigue esperando su mejor versión.

Stoichkov (6)

Tuvo alguna buena arrancada y destila clase en cada una de sus acciones, pero se le ve aislado en la punta de ataque.

TAMBIÉN JUGARON

Patiño |5| Quiso aportar criterio con pelota.

Dani Barcia |4| Blando en la jugada del empate, el 2-2.

Bil Nsongo |5| Tuvo la victoria en un cabezazo.

Eddahchouri |-| Sin tiempo.