Uno a uno del Deportivo ante el Cádiz: las notas de los jugadores
EL MEJOR
Mario Soriano (8)
Hidalgo lo acercó a la base de la jugada y fue la luz para el Dépor ante la presión del Cádiz. También tuvo tiempo para correr y atacar.
EL ONCE
Álvaro Ferllo (5)
Dudó en una salida, pero fue ganando en confianza en el paso de los minutos.
Adrià Altimira (8)
Gran debut. Atrevido, con chispa y ofreciendo soluciones a varias alturas en la banda. Acabó ovacionado.
Lucas Noubi (7)
Uno de sus mejores duelos, despejando en el área y con pelota. Parece sentarle bien centrarle y reducirle metros.
Miguel Loureiro (6)
Buen partido en la contención, solo le faltó la guinda del gol, aunque el remate parecía correcto.
Giacomo Quagliata (6)
Se proyectó por la banda y tuvo que estar pendiente de las cometidas del Cádiz.
Diego Villares (6)
Hizo un tanto de rebote y le tocó aguantar la posición y cubrir los huecos que dejaba un esforzado Soriano.
David Mella (6)
Hizo el gol y se ofreció por la banda, pero aún se espera que sea algo más decisivo.
Luismi Cruz (6)
De menos a más, se le ve a gusto en el eje descargando hacia la banda derecha.
Yeremay Hernández (5)
Se le escapó la marca en el 1-1 y, más allá de alguna genialidad, el Dépor sigue esperando su mejor versión.
Stoichkov (6)
Tuvo alguna buena arrancada y destila clase en cada una de sus acciones, pero se le ve aislado en la punta de ataque.
TAMBIÉN JUGARON
Patiño |5| Quiso aportar criterio con pelota.
Dani Barcia |4| Blando en la jugada del empate, el 2-2.
Bil Nsongo |5| Tuvo la victoria en un cabezazo.
Eddahchouri |-| Sin tiempo.
