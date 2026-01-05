El Deportivo y Cristian Herrera rastrean el mercado buscando una salida

Fernando Soriano y los entrenadores que ha tenido a su cargo en este tiempo nunca se han encontrado del todo cómodos con plantillas largas, aunque en determinados momentos se hayan vistos obligados a superpoblar el vestuario de Abegondo. La llegada de Ferllo y Altimira le ha vuelto a colocar en esta situación no deseada y, en ese sentido, el club coruñés está abierto a aligerar parte del excedente que tiene en el equipo. Y en esos parámetros, entra Cristian Herrera, quien tiene contrato hasta el mes de junio y es el futbolista menos utilizado en Liga de la rotación ofensiva. Tanto el jugador como el club coruñés están rastreando el mercado con la idea de buscar una salida. Es el principal candidato, junto a Daniel Bachmann, para aligerar la nómina de jugadores y de sueldos.

Cristian Herrera acabó la pasada campaña con pie y medio fuera del Deportivo, pero en una rueda de prensa el propio jugador canario reveló que había renovado su contrato una temporada más, hasta 2026, después de haber jugado una serie de partidos estipulados en su contrato, entre 15 y 20. En su caso, no había un mínimo de minutos para que contasen, como sí sucedió en otros casos, como el de José Ángel, quien amplió la pasada campaña hasta 2027 al llegar a 50 duelos como titular o con, al menos, 45 minutos disputados en sus dos años en Riazor. Esta circunstancia ataba contractualmente a Herrera a Riazor, pero no era seguro que tuviese dorsal a 1 de septiembre. Aun así, se ganó el sitio por sus actuaciones veraniegas, su ética de trabajo y su capacidad para sumar. En Copa ha tenido protagonismo y ha marcado goles ante equipos de menor categoría, pero en cuanto han llegado los duelos ante conjuntos de Primera, ha vuelto a desaparecer de los planes como titular, incluso en el torneo del KO. La irrupción de futbolistas de segunda línea del Fabril como Noé tampoco juega a su favor. Ambas partes han decidido que es el momento de rastrear el mercado para ver si encuentran la opción adecuada para un futbolista con una amplia trayectoria en el fútbol profesional y que en el Dépor no ha terminado de encontrar su sitio ni con Idiakez ni con Gilsanz ni con Hidalgo.

Herrera es, de momento, el único futbolista en esa situación dentro de la plantilla, aunque el paso de los días y las circunstancias del mercado pueden abrir nuevos frentes. Bil Nsongo ha adelantado en la rotación de la delantera a varios futbolistas del primer equipo, como Eddahchouri y, sobre todo, Mulattieri. Stoichkov, quien era la tercera vía para ese puesto, es ahora el titular. No hay una necesidad perentoria en estos momentos en el Dépor de hacer un movimiento de salida en esa posición, aunque los deseos personales de los implicados pueden hacer virar el panorama a final de mes. Todo sumado a la búsqueda de ese 8 en el que la Dirección de Fútbol sigue inmersa, con Riki como primera opción. El club irá a por él en junio o ahora si el Albacete hace más flexible su postura. El Dépor aún debe redondear su plantilla, trabaja en ello.

Daniel Bachmann / RCD

Pendiente de Bachmann, quien ha mostrado su deseo de irse

Álvaro Ferllo debutó el pasado domingo en el estadio de Riazor con el dorsal 24, un número que no es muy habitual para porteros en el fútbol profesional, que suelen llevar a la espalda el 1, el 13 o el 25. La explicación esconde una realidad a la que el Deportivo debe ponerle remedio en las próximas semanas, antes de que llegue el mes de febrero. Y es que el club coruñés cuenta ahora mismo con cuatro guardametas con ficha del primer equipo, una cifra absolutamente excedida respecto a sus necesidades. Todo viene por la petición de Daniel Bachmann, quien llegó este verano a préstamo del Watford tras la salida de Helton Leite, de regresar a su club de origen por motivos personales. Ante esta solicitud y en previsión de que se les escapasen opciones interesantes de mercado, Fernando Soriano ató a Ferllo, un viejo conocido de Hidalgo y ya pretendido en verano. El Dépor está a la espera de poder aclarar con el Watford la situación de Bachmann. Ambas partes necesitan el sí de los ingleses para poder operar el retorno del austriaco a Vicarage Road. Eric Puerto, quien ha estado siendo titular en Copa y que perderá protagonismo ante la suplencia de Parreño, es la otra carta de la baraja de un juego de las sillas que debe resolver el Dépor.