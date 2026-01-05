El Deportivo lanzará una nueva ampliación de capital para lograr 30 millones de euros

El Deportivo convoca a sus accionistas a una nueva junta general extraordinaria el próximo día 5 de febrero tras una decisión adoptada en la asamblea de diciembre en la que someterá a aprobación y se llevará a adelante una nueva ampliación de capital con la que busca lograr unos 30,125 millones de euros entre el valor de las acciones emitidas y de las primas de emisión que llevan aparejadas los 53.792.643 títulos que saldrán a la venta. Esta inyección de capital se suma a la del verano de 2024 con una reducción y ampliación de capital con la que Abanca le condonó la deuda de 70 millones que la entidad mantenía con la entidad crediticia y le inyectó otros 35 millones. Está abierta a todos los accionistas, con la posibilidad de afrontarla de manera incompleta, aunque en realidad será el accionista mayoritario el que realmente acudirá en su mayor medida al proceso, ya que Abanca posee el 99,7% de las acciones.

El propio club apunta que es para "incrementar de estabilidad financiera a la entidad". Con esta decisión se le da aún más músculo a la entidad y se le dota de capacidad de maniobra para seguir adelante con las obras de la Ciudad Deportiva de Abegondo y de Riazor, para sufragar los resultados negativos de los últimos ejercicios y los posibles que puedan venir en un futuro y para poder ir incrementando el límite salarial en los próximos mercados, ya que LaLiga establece mecanismos para ir dosificando esas cantidades inyectadas. No entran 100% y de manera inmediata para fichar.

La junta será a puerta cerrada a las 9.00 horas de ese 5 de febrero (hay una segunda convocatoria el día 6 si no hay quotum, pero no se llegará a ese punto) y solo se podrá acceder y participar de manera telemática si se cumplen los requisitos. En esa cita se informará a los accionistas de las condiciones en las que se podrá acceder al proceso y desde cuándo estará abierto.

Sexta emisión de títulos

Es la sexta vez que el Deportivo emitirá títulos de la Sociedad Anónima Deportiva. La primera vez fue entre 1991 y 1992 cuando hizo la conversión y dejó de ser un club de fútbol. Posteriormente, hizo otra con escaso éxito en la era Lendoiro, donde se eliminó el límite del 1% para cualquier accionista. El entonces presidente Tino Fernández lanzó otra como presidente tras el acuerdo singular con Hacienda para pagarle la deuda privilegiada después de entrar en Concurso en 2013. Ya en 2020 llegó la inyección de cinco millones de Abanca para salvar al club en vano de caer a Segunda B y que luego fue convertida en titulos, con lo que pasó a ser máxima accionista la entidad bancaria. Posteriormente, llegó esa operación de condonación de 70 millones de euros de deuda y la ampliación de 35 millones (con la prima de emisión) y ahora presenta una nueva de otros 30 millones. De manera paralela, presentó un plan en el juzgado para cerrar el concurso y pagar el resto de la deuda que debían cobrar los acreedores a partir de 2031 y 2047. Todo para no entrar en causa de disolución en el fútbol profesional, el 1 de julio de 2024.