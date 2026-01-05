El Deportivo pide a sus socios que confirmen asistencia al partido de Copa del Rey a riesgo de perder el asiento para ese partido

Sin que se conozca aún el rival de Copa, el Dépor avisó a sus socios de que es necesario confirmar su asistencia antes del día 9 a las 17.00 horas para el partido del torneo del KO que será en Riazor entre los días 13 y 15 de enero ante, al menos, un conjunto de Primera, aunque existe muchas opciones de que sea frente a uno de los de la Supercopa que se disputa estos días en Arabia: Madrid, Barça, Atlético o Athletic. Si no realiza el abonado esa gestión en la web o en la OAD antes del tope, el asiento quedará liberado para su venta al público con la idea de «permitir que el mayor número posible de deportivistas puedan gozar de una cita tan especial», apunta el club . Es una medida sin precedentes, ya que los socios han tenido siempre reservado sus asientos vayan o no al partido, a no ser que los liberen ellos mismos para su venta.

El club avisa de que en caso de no confirmar «quedará liberado y se le aplicarán las condiciones habituales de la liberación de asiento. El abonado podrá recuperar su asiento a través de la web rcdeportivo.es/liberacion, la app oficial o presencialmente acudiendo a la OAD de Riazor, siempre que no se vendiese hasta 24 horas antes del inicio del partido en los términos generales, reservándose el club la posibilidad de modificar el plazo. Si el asiento es vendido, el abonado percibirá el 50% del importe de la venta, que se sumará al saldo acumulado en su cuenta virtual de liberación de asientos». Están exentos los socios de oro y los mayores de 65.