Deportivo
Loureiro ve la quinta amarilla y no estará ante Las Palmas
A Coruña
Miguel Loureiro tendrá que pagar de manera obligada por primera vez en lo que va de campaña. El zaguero blanquiazul vio la tarjeta amarilla por un agarrón, la quinta del curso, y no podrá jugar ante Las Palmas el próximo sábado, 10 de enero. Baja sensible para Hidalgo, que no tendrá a uno de los pocos efectivos que lo ha jugado todo hasta ahora.
- El Sporting sube la apuesta y ya tiene dinero reservado para contratar a Yeremay en verano
- Más de un centenar de empresas coruñesas deberán reducir el uso del coche
- Vuelve Gaizka Garitano a Riazor: «Echarlo fue el primer paso para que el Deportivo cayese a Segunda B»
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»