Loureiro ve la quinta amarilla y no estará ante Las Palmas

Loureiro, durante una acción del Dépor-Cádiz en Riazor.

Loureiro, durante una acción del Dépor-Cádiz en Riazor. / CASTELEIRO

RAC

A Coruña

Miguel Loureiro tendrá que pagar de manera obligada por primera vez en lo que va de campaña. El zaguero blanquiazul vio la tarjeta amarilla por un agarrón, la quinta del curso, y no podrá jugar ante Las Palmas el próximo sábado, 10 de enero. Baja sensible para Hidalgo, que no tendrá a uno de los pocos efectivos que lo ha jugado todo hasta ahora.

