Fútbol | Deportivo
Un regalo anticipado de los Reyes Magos en Riazor
La grada se pobló de los deportivistas más jóvenes y de sus familias para ver de cerca a sus ídolos | Yeremay y Mella, los más aclamados
Ni la fiesta interruptus y ni el jarro de agua fría de este empate del Cádiz en los últimos minutos pudieron deslucir una mañana de Reyes Magos que vino con regalo anticipado en Riazor. Hay resaca dulces o hay resacas que son menos resacas. El Dépor, en aras de la calma, de poder tener un trabajo diario sosegado y por las obras de Abegondo, está cada día más aislado en su ciudad deportiva y el recuerdo de la matinal de este lunes en Riazor lo guardarán como oro en paño todos esos niños y niñas que se acercaron al estadio de Riazor para seguir de cerca el entrenamiento de los jugadores blanquiazules, para poder casi tocarlos y, los más pacientes, para poder sacarse una foto o recabar un autógrafo.
Como era de esperar por los decibelios que son capaces de generar en los partidos de Riazor, los más reclamados en el entrenamiento a puerta abierta de ayer fueron Yeremay Hernández y David Mella. Los dos canteranos fueron fuentes de ilusión en los momentos más oscuros de la historia reciente del Deportivo y ahora que han emprendido el camino de vuelta a la élite con su equipo, la grada se lo agradece. Los más pequeños son, precisamente, los que más empujaron para conseguir esa firma o esa foto, aunque tuviesen que armarse de paciencia ellos y toda su familia. No fueron los únicos, ya que futbolistas como Mario Soriano o Lucas Noubi también fueron de los más demandados.
Lo que viene
Fue un día de relax para los más jóvenes de A Coruña y sus allegados y también para un Deportivo que empieza ahora un maratón que no le dará un respiro en este mes de enero, con citas de Liga y Copa. El entrenamiento fue de recuperación. Ejercitaron más las manos firmando autógrafos que las piernas en la suave sesión proyectada con ejercicios organizados por un Hidalgo que no ocultó su enfado el domingo, casi de madrugada, tras la igualada en los últimos minutos ante los andaluces en el mismo escenario. De la decepción a la esperanza.
El equipo descansará el martes y volverá el miércoles con la vista puesta en ese encuentro ante Las Palmas. El sábado habrá una sesión ya en Canarias y el domingo un duelo que dirá mucho para el Dépor, a pesar de que se juegue en enero.
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- Vuelve Gaizka Garitano a Riazor: «Echarlo fue el primer paso para que el Deportivo cayese a Segunda B»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- 2-2 | El Deportivo no pasa del empate ante el Cádiz
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- La crisis de Losán deja en el aire 200 empleos directos en sus plantas del área de A Coruña