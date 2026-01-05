Un regalo anticipado de los Reyes Magos en Riazor

Ni la fiesta interruptus y ni el jarro de agua fría de este empate del Cádiz en los últimos minutos pudieron deslucir una mañana de Reyes Magos que vino con regalo anticipado en Riazor. Hay resaca dulces o hay resacas que son menos resacas. El Dépor, en aras de la calma, de poder tener un trabajo diario sosegado y por las obras de Abegondo, está cada día más aislado en su ciudad deportiva y el recuerdo de la matinal de este lunes en Riazor lo guardarán como oro en paño todos esos niños y niñas que se acercaron al estadio de Riazor para seguir de cerca el entrenamiento de los jugadores blanquiazules, para poder casi tocarlos y, los más pacientes, para poder sacarse una foto o recabar un autógrafo.

Como era de esperar por los decibelios que son capaces de generar en los partidos de Riazor, los más reclamados en el entrenamiento a puerta abierta de ayer fueron Yeremay Hernández y David Mella. Los dos canteranos fueron fuentes de ilusión en los momentos más oscuros de la historia reciente del Deportivo y ahora que han emprendido el camino de vuelta a la élite con su equipo, la grada se lo agradece. Los más pequeños son, precisamente, los que más empujaron para conseguir esa firma o esa foto, aunque tuviesen que armarse de paciencia ellos y toda su familia. No fueron los únicos, ya que futbolistas como Mario Soriano o Lucas Noubi también fueron de los más demandados.

Yeremay, Mella y más ídolos blanquiazules, con la afición en un día de puertas abiertas en Riazor / Casteleiro

Lo que viene

Fue un día de relax para los más jóvenes de A Coruña y sus allegados y también para un Deportivo que empieza ahora un maratón que no le dará un respiro en este mes de enero, con citas de Liga y Copa. El entrenamiento fue de recuperación. Ejercitaron más las manos firmando autógrafos que las piernas en la suave sesión proyectada con ejercicios organizados por un Hidalgo que no ocultó su enfado el domingo, casi de madrugada, tras la igualada en los últimos minutos ante los andaluces en el mismo escenario. De la decepción a la esperanza.

El equipo descansará el martes y volverá el miércoles con la vista puesta en ese encuentro ante Las Palmas. El sábado habrá una sesión ya en Canarias y el domingo un duelo que dirá mucho para el Dépor, a pesar de que se juegue en enero.