Las cartas sobre la mesa: cómo será el sorteo de octavos de la Copa del Rey en el que estará el Deportivo

El Granada perdió frente al Rayo Vallecano (1-3) en el último duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (aplazado en su momento por un compromiso de Conference League del conjunto madrileño) y A Coruña lo celebró como un triunfo propio. El motivo es simple: la derrota del cuadro andaluz acerca a un gigante de Primera División a Riazor. Con el Granada eliminado, son cinco los equipos de Segunda División que entrarán este miércoles en el sorteo de los octavos de final que se celebra en la sede de la RFEF de la Ciudad de las Rozas (13.00 horas). Y a cuatro de estos cinco clubes (Deportivo, Racing, Burgos, Cultural Leonesa y Albacete) les tocará un participante en la Supercopa de España, que tienen preferencia para medirse a los conjuntos de menor categoría. Existe un 80% de posibilidades de que Barcelona, Real Madrid, Athletic y Atlético de Madrid conviertan de nuevo al feudo coruñés, aunque sea solo por una noche, en un estadio del más alto nivel de Primera División.

Salga lo que salga en el bombo, lo que es seguro es que el Dépor se medirá a aun contrincante de la élite del fútbol español. Elche, Valencia, Alavés, Real Sociedad, Betis, Osasuna y el propio Rayo, el último en entrar en la lista, son los otros posibles oponentes, pero el deportivismo sueña con el caramelo grande, en la que ya es una de las citas más esperadas de la temporada, incluso sin conocer al rival.

El enfrentamiento, sea cual sea, tendrá lugar la próxima semana, entre los días 13, 14 y 15 de enero. El horario de cada duelo se dará a conocer hoy mismo, después del propio sorteo, que podrá seguirse en directo a través de Teledeporte, Movistar+ o el canal de Youtube de la Federación Española.

Noé celebra su gol / Carlos Pardellas

Al Deportivo le coincidirá con la agenda apretada. Después de golear al Sámano en la primera ronda (1-5), ganar al Sabadell en la segunda (0-2) y tumbar al Mallorca en dieciseisavos (1-0), el equipo de Antonio Hidalgo afrontará la ilusión de la Copa entre dos visitas delicadas en liga: Las Palmas y Almería. Los dos encuentros, a domicilio y ante rivales directos (son segundo y tercero ahora mismo) están marcados en rojo en el calendario de un Dépor necesitado de triunfos y buenas sensaciones para mantenerse en el tren superior de la competición doméstica. La Copa, como pasó con el Mallorca, puede ser un bálsamo reparador para recargar energías y refrescar la dinámica.

La asistencia, con reserva

Los abonados blanquiazules que quieran asistir al choque copero deben confirmar su asistencia a Riazor antes de este viernes, 9 de enero, a las 17.00 horas. De no realizar esa gestión, tanto en la web del club como en la OAD antes del tope, su asiento quedará liberado para la venta al público, con la idea de «permitir que el mayor número posible de deportivistas puedan gozar de una cita tan especial», según asegura el Deportivo.

La entidad también advierte de que, en caso de que los abonados no confirmen su presencia en el estadio, su lugar «quedará liberado y se le aplicarán las condiciones habituales de la liberación de asiento». Los deportivistas sin reserva que al final quieran ir, podrán recuperar su asiento en la web, la app oficial o la OAD, «siempre que no se vendiese hasta 24 horas antes del inicio del partido». Si su localidad se despacha, el socio «percibirá el 50% del importe de la venta, que se sumará al saldo acumulado en su cuenta virtual de liberación de asientos». La medida no se aplica ni a socios de oro y ni a mayores de 65 años.