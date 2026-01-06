Dani Estévez asalta el Fabril

Nunca se le va a medir a un futbolista como Dani Estévez por sus goles, pero cuando clavó esa pelota que le pasó Noé Carrillo en la escuadra de la portería del Valladolid Promesas fue aún más patente el gran momento y la confirmación del asalto del coruñés al Fabril. Era la séptima titularidad consecutiva en el filial para un jugador que daba esta temporada su salto a edad sénior después de una campaña previa que se la había pasado casi en blanco por las lesiones. Era el año para que se hiciese importante con el Juvenil A, junto a Lucas Castro o Álvaro Fraga, y coquetease con el segundo equipo, pero los contratiempos físicos se lo impidieron. El Dépor, aun así, confió en él, en una de las grandes perlas de su cantera, le renovó su contrato a medio plazo y le dio ficha del Fabril para convertirlo en el jugador que Riazor lleva esperando mucho tiempo.

Más allá de adaptar su fútbol a la Segunda RFEF, con Dani Estévez existía el reto en la formación del Deportivo de que ajustase su cuerpo a las necesidades del fútbol profesional y, en esa línea, se le ve al mediocentro todas las tardes en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Abegondo haciendo trabajo extra para pulirse en el aspecto condicional.

Un paso al frente

Como ha pasado también con Charlie Patiño, ya se nota de manera externa y esta racha de siete titularidades, a la que accedió por la lesión de Enrique Fernández, le ha reforzado para dar rienda suelta al fútbol que siempre ha atesorado en sus botas. Ejerce de 6 y es el encargado de la salida de pelota para aclarar la jugada en los primeros compases. En Valladolid le tocó jugar con Noé Carrillo unos metros por delante, pero durante este tiempo también lo ha hecho con Jaime Garrido o Manu Ferreiro. Ahora no será sencillo que Quique, llegado de la cantera del Betis, recupere su posición en el once titular porque Dani Estévez ha derribado la puerta. La pugna ya está en todo lo alto y el Fabril se beneficia. También el propio crecimiento de un Dani Estévez en el que hay depositadas muchas esperanzas.