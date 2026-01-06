Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer equipo del Deportivo vuelve al trabajo pendiente de la evolución de Ximo Navarro y Sergio Escudero

Días claves para saber si están preparados para entrar en la convocatoria

Ximo Navarro, en un entrenamiento con el Deportivo. | RCD

RAC

A Coruña

El primer equipo másculino del Deportivo regresa este miércoles al trabajo pendiente del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, pero también del estado físico de dos futbolistas que lleva mucho tiempo echando de menos. Se trata de Ximo Navarro y Sergio Escudero.

Está previsto que el pucelano se incorpore a la dinámica de grupo, un nivel de trabajo en el que lleva ya un tiempo el lateral de Guadahortuna, al que han tenido que frenar los médicos, dada la gravedad de la dolencia que padeció en octubre. Los dos viven una semana clave para saber si entran en la lista de Gran Canaria.

