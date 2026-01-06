Rafa Obrador puede dejar el Benfica unos meses después de su llegada

El Deportivo conservó al principio de este verano la esperanza de que Rafa Obrador retornase otro año a préstamo a A Coruña, pero pronto las ilusiones se vinieron pronto abajo en el momento en el que el Benfica se interesó por sus servicios y le puso sobre la mesa al Real Madrid incluirlo como moneda de cambio en la operación Álvaro Carreras, otro ex jugador del club coruñés. Ambas partes lo tasaron en cinco millones y llegó al estadio da Luz hasta 2030.

La aventura en Portugal no ha resultado en estos primeros meses como hubiera esperado el exdeportivista tras su año a préstamo en Riazor. Hubo un cambio de entrenador y ni Bruno Lage ni Mourinho han contado con él. De hecho, solo ha jugado un partido de liga ante el Tondela con un bagaje de 68 minutos y, en cambio, ha tenido que disputar dos encuentros con el filial en la Liga 2 sumando 170 minutos. Ante esta situación, un equipo de la Serie A italiana ha pensado en él para reclutarlo.

Vuelve la Serie A a la carga

Ya el pasado verano, antes de que irrumpiese el Benfica, el Genoa se interesó por sus servicios, ahora es el Torino el que sale a escena para hacerse con sus servicios. Lo anticipó el periodista Alfredo Pedulla y avanzaron más datos otros periodistas transalpinos. El equipo de Turín esá dispuesto a llevárselo a préstamo e incluso incluir una opción de compra. La operación tiene su complejidad porque el Real Madrid introdujo una opción de recompra en su venta al Benfica.