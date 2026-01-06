Yeremay, el crack que se le escapó tres veces a Las Palmas: así fueron las negociaciones

El canario Yeremay Hernández jugará este domingo su primer partido profesional en Gran Canaria y esa dicotomía por la que ha vivido toda su formación lejos de su salida natural a la élite, Las Palmas, hace reparar en qué ha alejado al 10 del Deportivo de un club en el que jugó en su cantera desde los 8 hasta los 12 años y cuáles han sido esas bifurcaciones en las que no quiso o no pudo tomar el desvío amarillo para alegría del deportivismo, quien disfruta más que nunca de su estrella y quien ve como su club rechaza ofertas por él de 30 millones más cinco en variables. Hasta tres veces se le escapó el jugón del barrio del Polvorín a la UD, cada una con sus connotaciones y circunstancias.

Todo empezó con un sí quiero. Llegó ese apretón de manos después de que Borja Pérez, el técnico que le guió en los cuatro años que estuvo en la cantera de Las Palmas, se quedase prendado de él, un pequeño casi ambidiestro del Almenara, en un torneo de verano en Vecindario tras un regate de tacón. Era diferente, tenía que jugar en la UD y así lo hizo hasta que el Real Madrid llamó a puerta en 2015. Entonces vio un mejor horizonte en Valdebebas. Era el primer regate al club con el que se encontrará este fin de semana y que era la referencia de su tierra.

El canario del Dépor cuando estaba en la cantera de la UD. | | CEDIDA

Los dos últimos intentos

Dos años después, cuando entraba en etapa cadete, decidió virar de nuevo el rumbo de su incipiente carrera y aparcar la aventura blanca. Entonces el Dépor le quería, Las Palmas también. Llegó a haber un reunión con el conjunto amarillo y en la UD sabían las condiciones por las que Yeremay podía volver a casa. Tuvo tres días para presentar una oferta que no llegó y, en cambio, la propuesta del Deportivo, con Albert Gil como principal valedor, estuvo encima de la mesa y era incluso mejor que los parámetros que se le habían hecho llegar a Las Palmas y que nunca formalizó. El hoy 10 de Riazor se fue de buena gana a A Coruña y el tiempo, con sus rachas mejores y peores, no ha hecho más que darle la razón: fue la decisión adecuada. Segunda vez que los amarillos se quedaban con las ganas.

Unas temporadas más tarde, ya con el Dépor en Primera RFEF, hubo un tercer acercamiento para corregir esa salida de un lustro atrás, pero tampoco hubo entendimiento. No llegaba la UD a lo que le ofrecía al Dépor a todos los niveles, a pesar de que no fuese el mejor momento de Yeremay en A Coruña porque renovó por tres años, pero fuera de lo pactado en la ampliación automática y sin tener muy claro que habría espacio para él con los mayores. De hecho, las dos siguientes campañas fueron de trabajo en silencio hasta que la llegada de Rubén de la Barrera y, posteriormente, de Fernando Soriano e Imanol Idiakez le diesen el espacio que se merecía con los mayores. En esos años de eclosión, ya como un futbolista capital en Primera RFEF y en Segunda División, hubo guiños públicos desde Las Palmas. «¿Yeremay? Claro que interesa. Lo está haciendo fenomenal, es canario... Tiene todas las bazas para que, si fuera de verdad una posibilidad real porque cuadrara en términos económicos, pero si eres respetuoso con las normas que nos hemos autoimpuesto, pues todos los fichajes van a depender de eso, que algún jugador se ponga al nivel presupuestario que tenemos en la actualidad», llegó a decir hace un año en DAZN Patricio Vinayo, director general de los amarillos. En realidad, no hubo ningún acercamiento formal ni real porque el 10 ya había salido de los parámetros a los que podía acceder la UD, ya que estaba atado a A Coruña hasta 2030 y con cantidades prohibitivas en su cláusula de rescisión. No solo para Las Palmas, sino para la mayoría del fútbol español y para muchos conjuntos del europeo. Su presente y futuro estaban ya ligados al Dépor.

Yeremay / Carlos Pardellas

Con su gente

Así llegará Yeremay a su primer partido como futbolista profesional en el estadio de Gran Canaria. Tendrá allí a su familia, a su gente del barrio que le enseñó muchas cosas y al que vuelve cada cierto tiempo. Más allá de que el 10 del Dépor y Las Palmas no hayan encontrado un punto de encuentro desde que se marchó con 12 años hacia el Real Madrid, Yeremay siempre ha sido respetuoso con el club de su tierra y ha expresado incluso públicamente que algún día le gustaría jugar en Las Palmas, aunque su presente esté en el Dépor y su futuro le ligue a A Coruña o algunos de los proyectos más poderosos del Viejo Continente. Eso sí, de momento, a Gran Canaria irá vestido de blanquiazul.