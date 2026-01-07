Casi 19.000 socios ya confirmaron su asistencia al Deportivo-Atlético de Copa del Rey

Aún sin conocer al rival, el Dépor avisó a sus socios de que debían confirmar asistencia antes del 9 de enero a las 17.00 horas para el partido de Copa a riesgo de perder el asiento, que sería liberado y puesto a la venta en las condiciones habituales de despacho. Unos 18.900 socios ya han reafirmado su intención de ir vía app, web o en la OAD al duelo ante el Atlético. El club justifica la medida para mejorar las entradas. Ante el Cádiz hubo unos 23.000 espectadores (el aforo total es de 32.600) y el club no tenía papel para vender porque 7.700 asientos no fueron liberados. Esta medida no afecta a los mayores de 65 y socios de oro.

Si no realiza el abonado esa gestión en la web o en la OAD antes del tope, el asiento quedará liberado para su venta al público con la idea de «permitir que el mayor número posible de deportivistas puedan gozar de una cita tan especial», apunta el club . Es una medida sin precedentes, ya que los socios han tenido siempre reservado sus asientos vayan o no al partido, a no ser que los liberen ellos mismos para su venta.

El club avisa de que en caso de no confirmar «quedará liberado y se le aplicarán las condiciones habituales de la liberación de asiento. El abonado podrá recuperar su asiento a través de la web rcdeportivo.es/liberacion, la app oficial o presencialmente acudiendo a la OAD de Riazor, siempre que no se vendiese hasta 24 horas antes del inicio del partido en los términos generales, reservándose el club la posibilidad de modificar el plazo. Si el asiento es vendido, el abonado percibirá el 50% del importe de la venta, que se sumará al saldo acumulado en su cuenta virtual de liberación de asientos». Están exentos los socios de oro y los mayores de 65.

El emparejamiento

"Normal...", decía para sí y para todos Alfredo Santaelena, una de las manos inocentes del sorteo de Copa del Rey, cuando abría la bola con el nombre del Atlético de Madrid que le emparejaba con el Deportivo, sus dos equipos, esos dos conjuntos a los que dio la Copa del Rey en alos años 90 con un gol en la final. Ya sabía lo que iba a pasar estando él por el medio. El equipo coruñés fue madrugador, el primero en salir en ese acto de Las Rozas que emparejaba a los 16 equipos supervivientes del torneo del KO. Despejaba, de esta manera, ser ese equipo que se quedaba descolgado y que no se enfrentase a un contrincante de los que están estos días jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí. Le espera el conjunto de Simeone, que tendrá que visitar la próxima semana Riazor entre los días 13, 14 y 15 de enero después del duelo ante Las Palmas y antes del choque frente al Almería.

"Es muy buen equipo, lleva años estando muy fuerte. Estamos contentos, pero no se lo vamos a poner fácil". Queremos seguir en la Copa, reconocía y lanzaba el capitán Diego Villares, quien reaccionaba en directo para el canal de Youtube de la RFEF, donde se ofrecían señal a todas las televisiones y webs. El precedente del duelo frente al Mallorca anima a los coruñeses a no rendirse y a pensar en otro imposible. El hecho de que el encuentro se dispute a partido único en Riazor refuerza esta idea.

El resto de empejamientos son el Racing de Santander-Barcelona, Cultural Leonesa-Athletic, Albacete-Real Madrid, Burgos-Valencia, Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano.