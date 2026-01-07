Altimira: "En cuanto el Dépor mostró interés en serio, tuve que aceptarlo"

Adrià Altimira es, de momento, el segundo y último fichaje del Deportivo y, aunque el club coruñés continúa en búsqueda activa, se da por satisfecho a la espera de Riki u otro pivote de su nivel. El lateral, ex del Villarreal, ha caído de pie en Riazor, que lo acabó ovacionando tras el duelo ante el Cádiz, tras una operación relámpago, como apuntó LA OPINIÓN, en la que pocas dudas tuvo al tomar la decisión. "Desde la mitad de temporada ya había algún interés del Deportivo. Yo me centro en lo mío, que es el día a día, , pero se hizo todo muy rápido. Cuando se mostró el interés en serio del Deportivo, lo tuve que aceptar, porque es un club histórico, muy grande. El proyecto es enorme y eso va a hacer que podamos crecer todos juntos", contaba un futbolista que tuvo un flechazo con Riazor: "Gracias durante la semana al staff y los compañeros, esos primeros minutos en Riazor fueron increíbles. Me sentí muy a gusto, muy arropado con la afición, que eso es muy importante para cualquier jugador, se pudo demostrar. La calidad y el trabajo de todos los jugadores hacen que todo sea mucho más sencillo, nos pudimos entender perfectamente; esto es el inicio de todo, va a ir a mejor. Venía con falta de minutos del Villarreal, pero tenía muchas ganas de participar, de demostrar a la gente tras la oportunidad que me dio el Deportivo. Estoy muy feliz de estar aquí y se pudo ver en el terreno del juego".

Hidalgo aprovechó su debut para plantear una salida de tres desde atrás en la que era el vértice diestro junto a Noubi y Loureiro, una disposición que no le es del todo ajena: "Durante los años que he estado con Marcelino en el Villarreal en esa posición sí que he estado bastante, en esa línea de tres en salida de balón y luego poder ser un pelín más ofensivo... Yo estoy a disposición del míster, sea de lateral, de lateral izquierdo, más adelante... no me importa. Me puedo adaptar bastante en todas las posiciones y lo importante es ayudar al equipo y aportar el máximo".

El empate y la fragilidad defensiva

Los goles y esas buenas sensaciones en el campo chocaron con el resultado final: "Fue duro porque estuvimos un pelín por encima del Cádiz en bastantes momentos del partido, pero es importante mantener la calma, no ponerse nervioso. Esta liga es muy larga. Lo importante es estar ahí arriba, siempre bastante metidos. ¿Goles encajados? Son detalles que hay que pulir porque en esta liga, con jugadores con mucha calidad, no se pueden permitir, pero el día a día está para mejorar esas cosas, por ejemplo las defensivas, donde quizá tuvimos algún problema. Somos conscientes de estos pequeños detalles que los mejoraremos. ", razona quien habla ya del próximo frente a Las Palmas: "Es un partido igual de difícil que todos los de esta liga. Vienen en buena dinámica, es un buen equipo, sobre todo con balón, en la salida, pero es importante centrarnos en nosotros, también en que podemos hacerle daño. Estoy seguro de que saldrá genial".