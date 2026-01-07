El Atlético de Madrid regresa ocho años después a Riazor para medirse al Deportivo en la Copa del Rey

«Normal...», decía para sí y para todos Alfredo Santaelena, una de las manos inocentes del sorteo de Copa del Rey en una desértica sala Luis Aragonés de Las Rozas, cuando abría la bola y aparecía en el papel el nombre del Atlético de Madrid que le emparejaba con el Deportivo. Sus dos equipos, esos dos conjuntos a los que dio la Copa del Rey en los años 90 con un gol en la final. Él ya sabía lo que iba a pasar estando un icono de ambos equipos por el medio y con la estrella que siempre le persigue.

El Deportivo fue madrugador en cuanto las bolas empezaron a dar vueltas, el primero en salir en ese acto de Madrid que emparejaba a los 16 equipos supervivientes del torneo del KO. Despejaba, de esta manera, la posibilidad de ser esa escuadra que se quedaba descolgada y que no se iba a enfrentar a un contrincante de los que están estos días jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí: Barcelona, Madrid, Atlético y Athletic. Le espera el conjunto de Simeone, que tendrá que visitar la próxima semana el estadio de Riazor entre los días 13, 14 y 15 de enero después del duelo de los blanquiazules ante Las Palmas y antes del choque frente al Almería. De momento, ni el organismo federativo ni las propias televisiones han confirmado ni el día ni la hora ni qué plataforma lo retransmitirá. Es uno de los choques más atractivos de estos octavos de final. Esta decisión, a punto de conocerse, puede afectar a los dos próximos encuentros de Liga, sobre todo, al del próximo fin de semana en Andalucía.

«Es muy buen equipo, lleva años estando muy fuerte. Estamos contentos, pero no se lo vamos a poner fácil. Queremos seguir en la Copa», reconocía y lanzaba el capitán Diego Villares, quien reaccionaba en directo para el canal de Youtube de la RFEF, donde se ofrecían señal a todas las televisiones y webs. El precedente del duelo frente al Mallorca anima a los coruñeses a no rendirse y a pensar en otro imposible. ¿Por qué no? El hecho de que el encuentro se dispute a partido único en el estadio Riazor refuerza esta idea.

El resto de emparejamientos son Racing de Santander-Barcelona, Cultural-Athletic, Albacete-Real Madrid, Burgos-Valencia, Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo.

Frialdad en los rojiblancos

El Atlético ni se inmutó ante el resultado del sorteo. Solo un tuit en su cuenta oficial y ni una pregunta ni una respuesta en la rueda de prensa de previa que se celebró minutos después en Yeda antes de la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid.

Rival para el Juvenil A

No fue el único sorteo de en Las Rozas, ya que también de la Copa de la Reina, donde el Dépor Abanca ya no está, y de la Copa del Rey Juvenil. El equipo de Miguel Figueira jugará en los dieciseisavos al ASD Fortaleza de Madrid, cuarto en el Grupo V de División de Honor. Los duelos serán los días 17 u 18 de enero. Se sorteó todo el cuadro hasta la final.