El Atlético será el rival del Deportivo en los octavos de final de la Copa del Rey

"Normal...", decía para sí y para todos Alfredo Santaelena, una de las manos inocentes del sorteo de Copa del Rey, cuando abría la bola con el nombre del Atlético de Madrid que le emparejaba con el Deportivo, sus dos equipos, esos dos conjuntos a los que dio la Copa del Rey en alos años 90 con un gol en la final. Ya sabía lo que iba a pasar estando él por el medio. El equipo coruñés fue madrugador, el primero en salir en ese acto de Las Rozas que emparejaba a los 16 equipos supervivientes del torneo del KO. Despejaba, de esta manera, ser ese equipo que se quedaba descolgado y que no se enfrentase a un contrincante de los que están estos días jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí. Le espera el conjunto de Simeone, que tendrá que visitar la próxima semana Riazor entre los días 13, 14 y 15 de enero después del duelo ante Las Palmas y antes del choque frente al Almería.

"Es muy buen equipo, lleva años estando muy fuerte. Estamos contentos, pero no se lo vamos a poner fácil". Queremos seguir en la Copa, reconocía y lanzaba el capitán Diego Villares, quien reaccionaba en directo para el canal de Youtube de la RFEF, donde se ofrecían señal a todas las televisiones y webs. El precedente del duelo frente al Mallorca anima a los coruñeses a no rendirse y a pensar en otro imposible. El hecho de que el encuentro se dispute a partido único en Riazor refuerza esta idea.

El resto de empejamientos son el Racing de Santander-Barcelona, Cultural Leonesa-Athletic, Albacete-Real Madrid, Burgos-Valencia, Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano.

Precedentes

El Deportivo y el Atlético se han enfrentado en cinco ocasiones en la Copa del Rey, siempre a doble partido, no como ocurrirá en esta ocasión, y en todas siguió adelante el conjunto rojiblanco. Se midieron en 1942, 1985, 1992, 1999 y 2004. Solo en el segundo estaban ambos equipos en diferentes categoría, el resto ambos en Primera División.

La asistencia, con reserva

Los abonados blanquiazules que quieran asistir al choque copero ante el Atlético de Madrid deben confirmar su asistencia a Riazor antes de este viernes, 9 de enero, a las 17.00 horas. De no realizar esa gestión, tanto en la web del club como en la OAD antes del tope, su asiento quedará liberado para la venta al público, con la idea de «permitir que el mayor número posible de deportivistas puedan gozar de una cita tan especial», según asegura el Deportivo. La entidad defiende la medida para llenar el estadio, ya que ante el Cádiz hubo 23.000 espectadores y no había entradas para poder vender. Unos 7.700 no liberaron el asiento. Ya hay más de 15.000 que confirmaron que irán.

La entidad también advierte de que, en caso de que los abonados no confirmen su presencia en el estadio, su lugar «quedará liberado y se le aplicarán las condiciones habituales de la liberación de asiento». Los deportivistas sin reserva que al final quieran ir, podrán recuperar su asiento en la web, la app oficial o la OAD, «siempre que no se vendiese hasta 24 horas antes del inicio del partido». Si su localidad se despacha, el socio «percibirá el 50% del importe de la venta, que se sumará al saldo acumulado en su cuenta virtual de liberación de asientos». La medida no se aplica ni a socios de oro y ni a mayores de 65 años.