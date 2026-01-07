Los duelos de Copa ante el Atlético: de la semifinal que le sobraba al Dépor a los goles de Serena y Paunovic

No llega el sexto Deportivo-Atlético de Madrid de Copa del Rey en la mejor tesitura para que el club coruñés cambie la historia, pero el listón lo tiene bajo, ya que en los cinco precedentes siempre fue eliminado por el conjunto rojiblanco. Algunas eliminatorias fueron claras, otras ajustadas y dolorosas, también hubo una que incluso le sobraba porque el Deportivo estaba ahogado en Liga. Hace 22 años que no se ven las caras en este torneo y todos los duelos entre ambos, que comenzaron allá por 1942 ante el Atlético Aviación, fueron a doble partido y supusieron, curiosamente, enfrentamientos de semifinales o de octavos de final, como ocurrirá de nuevo en esta edición. Será el primero a duelo único y, en este caso, en el estadio de Riazor.

Todo empezó un 10 de mayo de 1942 cuando Vallecas abrió sus puertas en la que era la primera temporada de la historia del Dépor en la máxima categoría. Se medían tercero y cuarto en liga. No hubo mucha historia en esa ida con los goles de Campos y Mariano (2-0). A la vuelta ni se movió en el marcador (0-0) y eso que el equipo coruñés lucía en su once a Chacho o Elícegui.

Santi Denia y Bejbl con Djalminha. | EFE

Ni en los cincuenta ni en los sesenta ni en los setenta se encontraron de nuevo. La temporada 84-85 reeditó el choque entre dos de los nueve equipos españoles que han ganado LaLiga. Fue el más desigual porque el Atlético de Madrid estaba en Primera y el Dépor en Segunda División, aunque no fue óbice para que los coruñeses se blindasen en Riazor en la ida para conseguir un empate: 1-1. Los goles fueron de Hugo Sánchez y Brizzola. En la vuelta, ya fue imposible (5-2). Los tantos coruñés, de Traba y José Luis para un Dépor que estuvo en la eliminatoria hasta prácticamente el descanso del segundo duelo.

El tercer enfrentamiento llegó en 1992. El Dépor estaba a un paso de la final siendo un recién ascendido y tras pasarse 18 años en Segunda, pero el choque llegó en el peor momento posible. La ida fue justo entre los dos partidos de la famosa eliminatoria de permanencia ante el Betis, la del «¡Cuánto sufrimos, Martin», esa red previa a la llegada de Mauro Silva y Bebeto. «Lo importante es la promoción», dijo el propio Arsenio en la previa de la ida que se jugó en Madrid. Con un equipo plagado de suplentes, cayó 2-0 con tantos de Manolo y Schuster y la mente puesta en lo que le esperaba tres días después en el Benito Villamarín. Para la vuelta pesó la resaca emocional de lo vivido y no hubo manera de remontar. Tantos de Manolo de nuevo y Djukic de penalti. Adiós a la temporada, unos meses despues nacería el Superdépor.

Once del Dépor de la 41-42. / | APD

En 1999, en el final de la primera temporada de Jabo Irureta, se volvieron a ver las caras en una eliminatoria en la que el Dépor se arrepintió con el tiempo de no haber sido más contundente y ambicioso en la ida. Tuvo Turu Flores oportunidades en el Calderón y en Riazor, y los rojiblancos llegaron a la final gracias a un gol de 30 metros de Serena. El Valencia los ajusticiaría 0-3 en la final. El Dépor se quedó con las ganas, un año después ganaría el título de Liga.

Antecedente del Oporto

El último duelo al sol de Riazor fue en esa campaña 2003-04 en la que el Deportivo llegó a las semifinales de Champions. En el once rojiblanco futbolistas como Simeone o Fernando Torres en un proyecto rojiblanco que pocos años antes había estado en Segunda. El 0-0 de la ida en Madrid le había dejado buenas sensaciones y el camino despejado para avanzar hasta cuartos de final. El único peligro era el valor doble de los goles en campo contrario, algo que le exponía si los rojiblancos conseguían hacer un tanto en A Coruña. Y así sucedió. Fue Paunovic, el que hasta hace unos meses era entrenador del Real Oviedo. Salió Diego Tristán desde el banquillo e igualó a cinco minutos del final. El equipo y Riazor empujaron, no hubo manera. Empezaba esa maldición. Unos meses después, le ajusticiaría el Oporto bajo el mismo sistema.