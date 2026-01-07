Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE. UU. intercepta dos petroleros vinculados a VenezuelaEl Deportivo - Atlético, pendiente de la declaración de alto riesgoRebajas con huelga en el textil coruñés2ª vida para la histórica tienda Manitas en A CoruñaEl reto del área metropolitana
instagramlinkedin

Escudero, por primera vez en el entrenamiento con el grupo

Escudero controla la pelota

Escudero controla la pelota / Casteleiro/Roller Agencia

RAC

A Coruña

Antonio Hidalgo esperaba que esta semana Sergio Escudero diese un paso al frente y, en la primera sesión tras el día de descanso, se confirmó la vuelta del pucelano a tiempo completo a la dinámica de grupo. Se suma a Ximo Navarro como los principales candidatos a ser las novedades en la lista del Dépor para viajar y jugar en Gran Canaria. La única baja segura es Miguel Loureiro por sanción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents