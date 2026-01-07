Escudero, por primera vez en el entrenamiento con el grupo
A Coruña
Antonio Hidalgo esperaba que esta semana Sergio Escudero diese un paso al frente y, en la primera sesión tras el día de descanso, se confirmó la vuelta del pucelano a tiempo completo a la dinámica de grupo. Se suma a Ximo Navarro como los principales candidatos a ser las novedades en la lista del Dépor para viajar y jugar en Gran Canaria. La única baja segura es Miguel Loureiro por sanción.
