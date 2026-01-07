Escudero, por primera vez en el entrenamiento con el grupo

Antonio Hidalgo esperaba que esta semana Sergio Escudero diese un paso al frente y, en la primera sesión tras el día de descanso, se confirmó la vuelta del pucelano a tiempo completo a la dinámica de grupo. Se suma a Ximo Navarro como los principales candidatos a ser las novedades en la lista del Dépor para viajar y jugar en Gran Canaria. La única baja segura es Miguel Loureiro por sanción.