Pendientes de la declaración de alto riesgo en el Deportivo-Atlético y del dispositivo policial
El asesinato de Jimmy pesa en el despliegue de efectivos
Que se juegue un Deportivo-Atlético no es lo mismo desde el pasado 30 de noviembre de 2014. Fue ese el día en el que el seguidor deportivista Francisco Jiménez Taboada, Jimmy, fue asesinado en los aledaños del Vicente Calderón por unos hechos que están pendiente de esclarecer en el juzgado y por los que hay procesados tres seguidores rojiblancos. Ya antes era mala relación entre los ultras de ambos equipos y ese momento marcó un antes y un después. Será la quinta vez que jugué el Atlético de Madrid en el estadio de Riazor desde entonces y, aunque no lo haga en A Coruña desde hace más de ocho años por la caída del Dépor de Primera, todo hace indicar que el partido será declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Antiviolencia, dependiente de Interior, y que a partir de ahí las autoridades organizarán un nutrido dispositivo policial. Lo primero es que se fije el día y la hora y luego en Madrid y en A Coruña tomarán las decisiones.
Desde que hace poco más de un año hubo unos incidentes graves en las cercanías de Riazor protagonizados por seguidores del Málaga que destrozaron un bar, la Subdelegación del Gobierno en Galicia ha extremado las precauciones (ante el Racing, por ejemplo) y ha aumentado los efectivos en las calles durante este tipo de eventos y el tiempo que estarán dedicados a salvaguardar la integridad de los asistentes a los duelos y de los propios ciudadanos en las horas previas y posteriores.
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Oleiros presume de parroquia en una sudadera que ya es un éxito de ventas
- El Deportivo pide a sus socios que confirmen asistencia al partido de Copa del Rey a riesgo de perder el asiento para ese partido
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- La Cabalgata de los Reyes Magos resiste al granizo en A Coruña con alegría e ilusión
- Los empleados del comercio textil van a la huelga mañana
- El Deportivo y Cristian Herrera rastrean el mercado buscando una salida
- El recomendado local de A Coruña con pasta italiana casera para llevar: 'Lo hacen todo al momento delante de ti