Soriano: "Y si se viene alguna situación, iremos al mercado, sea con Riki o con cualquier jugador"

"Y si se viene alguna situación por supuesto iremos al mercado, sea con Riki o con cualquier jugador". Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, considera que el Deportivo tiene colmadas sus aspiraciones con la llegada de Altimira y Ferllo, pero están abierto a otras opciones, sobre todo en la posición de 8, con el albaceteño Riki señalado en rojo, a pesar de las reticencias manchegas: "A día de hoy la idea es mantenernos cómo estamos y estamos abiertos a negociar. Si necesitamos reforzarnos iremos a por Riki u otro. Son situaciones que se avanzan el mercado. Es un jugador que analizamos. Ya se puede negociar su fichaje (acaba contrato en junio) y son cosas que se ven en el día a día. La plantilla está configurada para jugar".

"Mercado abierto, exigencia máxima, atentos a los que puede aparecer y ayudar en cualquier posicion. Es cierto que la plantilla está compensada y cubierta", avisa y, en ese sentido, no ve de momento movimientos posibles en la delantera: "A dia de hoy ninguna (salida de ariete), se confia en todos ellos. Han tenido fases. Momentos buenos y otros en los que ha jugado un compañero. Son decisiones del entrenador. Hay posiciones de dos o tres opciones y la suerte es que tenemos nivel en todos ellos. El domingo hay que presentar competencia ante el rival".

Soriano, quien reconoció "conversaciones constantes" con Parreño para renovar, analizó la situación de Cristian Herrera, quien está en el mercado, aunque el club coruñés está satisfecho con sus prestaciones: "Es, con Rubén y Eric, el único que no ha sido titular en liga. Es de jugador, de equipo, de vestuario que es un ejemplo pero le quedan seis meses de contrato. Los dos sabemos cuáles son sus opciones deportivas. No le hemos dicho: 'Cristian, puedes marcharte'. Es una situación contractual en la que puede valorar otras opciones. Es un jugador importante para nosotros y no hay motivos para invitarle a que salga". También actualizó las conversaciones para la salida de Bachmann: "El jugador quiere afrontar (su adiós por motivos personales), no depende solo del Deportivo y del jugador. Se puede llegar a buen puerto, está teniendo opciones".