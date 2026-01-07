Valerón: "Estoy seguro de que Yeremay va a llegar a la Selección"

¿Cómo se vive la vida ejerciendo de entrenador en el CD Arguineguín , el equipo de su pueblo?

Se vive bien. La verdad es que llevaba tiempo sin hacer nada. Mi última experiencia en los banquillos fue en el Fabril, el filial del Dépor . Después regresé a la Isla y he seguido formándome, siempre con la idea de continuar mi carrera como entrenador. Sin embargo, no terminaba de arrancar y no llegaba esa oportunidad para empezar de nuevo. Aun así, cuando menos lo esperaba surgió la opción de estar en el equipo del pueblo donde crecí y nací. Estoy muy contento de poder seguir haciendo lo que me gusta y de ayudar al club de mis orígenes para que las cosas vayan bien La idea es que el equipo siga mejorando.

¿Le da tiempo a ver mucho fútbol?

Sí, la verdad es que sí. Siempre hay tiempo para ver fútbol, aunque no siempre puedes ver todo lo que te gustaría. No obstante, suelo seguir partidos de Primera, de Segunda y, especialmente, de los equipos en los que más tiempo he estado, como Las Palmas y el Dépor. Durante todos estos años los he seguido mucho porque han sido los clubes más importantes de mi carrera y los tengo siempre presentes.

Hablando del Dépor, ¿qué le parece la temporada que está haciendo? Es un claro candidato al ascenso.

El Dépor viene de superar una situación muy complicada. Tuvo la mala suerte de descender a Primera RFEF, y salir de ahí le costó un par de años porque es una categoría muy difícil. Es durísima para cualquier histórico que cae en ella; a Las Palmas también le ocurrió, así que aquí conocemos bien la situación. Una vez consiguió regresar a Segunda División, el club ha ido en clara progresión. El año pasado logró la permanencia, lo que le permitió consolidarse y dar un paso más este curso. Están construyendo un proyecto bastante bueno y la temporada está siendo muy positiva, pese a que en el último mes han tenido algunos tropiezos. En líneas generales, están haciendo una gran campaña.

Pese a ese infierno de Primera RFEF, la afición coruñesa siempre ha respondido, ¿qué le parece el cariño de los deportivistas hacia el club?

Es increíble. La gente ha estado apoyando siempre al equipo, incluso en los momentos más duros. Yo también viví temporadas difíciles, sobre todo en mi segunda etapa, porque la primera fue muy bonita, y la respuesta de la afición siempre fue ejemplar. Cuando descendieron, tampoco fallaron. De ahí, que exista esa unión tan fuerte entre afición y equipo, que se percibe cada vez que vas a Riazor o lo ves por la televisión. El estadio siempre está lleno y la gente está ilusionada con volver a Primera División .

Usted fue una referencia del Dépor, como lo está siendo ahora Yeremay, ¿qué le parece el nivel que está mostrando?

Está rindiendo a un nivel muy alto. Es un futbolista que llegó a A Coruña en edad juvenil y ha pasado por todas las etapas, incluido el filial. Ha ido quemando fases hasta consolidarse en el primer equipo y convertirse en uno de los jugadores más determinantes de Segunda División. Por eso, tantos equipos grandes se están fijando en él. Estoy convencido de que tiene un gran futuro por delante.

Usted fue internacional con España, jugó un Mundial y ganó títulos importantes, ¿qué techo cree que tiene Yeremay?

El techo es difícil de predecir, pero va camino de ser un jugador importante y estoy seguro de que va a llegar a la selección española. Todos los que le vemos jugar apreciamos que tiene un porvenir muy brillante. Mucho dependerá también de cómo vaya creciendo el Dépor, porque él está muy a gusto allí. Todo indica que quiere permanecer en el club el máximo tiempo posible para ayudarles. Veremos cómo se desarrolla todo.

El sábado Yeremay jugará su primer partido ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria . Usted también regresó como visitante a la Isla, ¿le daría algún consejo?

No le daría ningún consejo, la verdad. Creo que tiene la experiencia suficiente para afrontar este tipo de partidos. Llevar varios años en Coruña le ayudará a estar centrado y con la mente puesta en su club. Seguro que será bonito para él volver a casa, pero sabrá cómo gestionar el encuentro porque su objetivo es ascender con el Dépor. Eso sí, será especial que regrese y que la gente de aquí pueda disfrutarlo en directo.

Pasando a la UD Las Palmas, ¿qué sensaciones le deja el equipo de Luis García, con quien coincidió como jugador?

Coincidimos varias veces como futbolistas. Veo a la UD Las Palmas bastante bien. Tras el descenso todos estábamos a la expectativa por ver cómo se reorganizaba el club, ya que tocaba reconstruir un equipo competitivo. Desde el principio se ha visto que el trabajo ha sido muy bueno. Las Palmas ha sabido reinventarse, como suele hacer cuando pierde jugadores importantes que acaban en otros equipos, y el proyecto está funcionando. Luis García apuesta por una propuesta reconocible y creo que están haciendo una gran temporada. Van camino de ser uno de los equipos con más opciones reales de ascenso directo.

¿Qué le parece como entrenador?

Por sus características como jugador ya se intuía que podía ser un buen entrenador. Veía muy bien el juego y actuaba en una zona del campo donde centrocampistas y mediapuntas desarrollan una visión diferente. Es un técnico joven, en crecimiento, que ha caído en un club que encaja muy bien con su forma de entender el fútbol. Se ha adaptado perfectamente y está haciendo una gran campaña. Va de menos a más, con ideas claras y aportándole solidez al equipo. Creo que estará peleando por el ascenso directo hasta el final.

¿Cómo está viendo a Viera y a Jesé en esta etapa? Usted le cedió el 21 a Jonathan y ascendió con él en el 2015...

Veo bastante bien tanto a Jonathan Viera como a Jesé, y considero que el club ha obrado bien. Son dos jugadores con mucha experiencia, que han vivido momentos importantes en campeonatos potentes. Este año, con un equipo rejuvenecido, la experiencia que ellos aportan está funcionando. Además, Luis García ha sabido darles sus momentos y sus espacios, y parece que todo encaja. Escuché incluso a Amatucci hablar del carácter que le imprime Viera a los entrenamientos, y de cómo esa circunstancia ayuda a que los jugadores mejoren. Los dos siempre van a sumar, contagian competitividad y ayudan al grupo. Por todo eso, los fichajes de Viera y Jesé han sido un acierto total.

Ale García ha sido el último canterano en irrumpir con fuerza. ¿Qué le parece su explosión?

La apuesta de Las Palmas por la cantera es clara desde hace años. No siempre se ve de inmediato, pero cuando surge la oportunidad, el primer equipo abre la puerta. El trabajo de Tonono y del club sigue dando frutos. El último ejemplo es Ale García, que empezó la temporada a gran nivel y aportó muchísimo en el primer tercio de campaña. Creo que será un jugador importante para el club.

Usted logró un ascenso a la primera con el Dépor después de descender de Primera División en la temporada 2010-11. Ahora Las Palmas persigue lo mismo, ¿cómo se gestiona esa presión?

Al final, todo lo tienen que gestionar los que están ahí dentro, en el club y en la plantilla. En ese sentido, Las Palmas cuenta con un técnico con una experiencia a nivel profesional que seguro que es importante a la hora de manejar todas esas emociones. Además, considero que la directiva ha ido sumando kilómetros en este tipo de situaciones, reinventándose y volviendo a ascender después de caer. Eso es un plus porque esa experiencia de todos estos años les ha ayudado para volver a hacer plantillas con las que lograr el objetivo.

¿Va a ir al Gran Canaria a ver el partido?

Sí, de hecho lo voy a comentar para la Televisión Canaria junto a mi hermano Miguel Ángel. Esto es algo que nunca había hecho, pero mi hermano me lo pidió porque era un partido especial y acepté, así que allí estaré.

¿Y cómo se imagina el duelo?

Es difícil imaginárselo porque cada uno tiene su propio estilo de juego, pero creo que va a ser partido igualado; son dos equipos fuertes y cuya su fortaleza se encuentra en la parcela ofensiva. Creo que se va a ver un bonito partido porque son dos conjuntos que poseen una muy buena propuesta, con buenos jugadores, muy dotados técnicamente y con buen fútbol. Entonces, seguro que va a ser divertido.

¿Ve a los dos ascendiendo a final de año?

Sí, tienen bastantes opciones de ascender. Luego, es verdad que hay más equipos que van a estar ahí peleando por esas dos primeras plazas, pero si les veo con suficientes argumentos como para ascender, por lo menos, de lo que yo he visto esta temporada. No veo a muchos equipos que estén más fuertes que ellos, pero es verdad que la parte final del curso va a ser un poco determinante; a ver cómo llega cada uno, no solo ellos, sino el resto de equipos que están ahí para meterse en los puestos de arriba como el Racing, el Almería y alguno más. Vamos a ver, porque la Segunda División está muy bonita y no hay tantas diferencias entre esos equipos que están peleando por quedar primero o segundo. Ese final de temporada, ese tramo final, va a ser determinante, y veremos si llegan con las fuerzas y la confianza suficientes para subir.