El Dépor conoce el horario del partido contra el Atlético pendiente de la Supercopa

El Deportivo ya tiene claro el horario de su partido de octavos de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en Riazor. Será a las 21.00 horas, aunque no sabrá hasta esta noche el día exacto en el que se disputará el encuentro. La fecha dependerá de la trayectoria del conjunto rojiblanco en la Supercopa. Disputa hoy la semifinal contra el Real Madrid y, en función del resultado, visitará el templo blanquiazul el martes 13 o el miércoles 14 de enero.

En un mes con la máxima exigencia el Liga, el conjunto de Antonio Hidalgo no pierde de vista el torneo del KO. Ya eliminó al Mallorca antes del parón navideño y el sorteo, condicionado, le dio muchas papeletas de medirse a uno de los participantes en la Supercopa de España, que se disputa esta semana en Arabia Saudí. Hoy se disputa la segunda semifinal, entre el Atlético y el Real Madrid.

Si vencen los blancos, el Atlético tendrá casi una semana de descanso para preparar su visita a Riazor. Si pasa el equipo del Cholo Simeone, disputará la final ante el Barcelona este domingo, por lo que la eliminatoria contra el Dépor se aplazaría al miércoles. En ambos casos, el exigente compromiso ante un equipo Champions llega en un calendario ya intenso para el conjunto de Antonio Hidalgo en la competición doméstica. Este sábado visita a la UD Las Palmas y en la siguiente jornada, con el duelo de Copa entre medias, se medirá a domicilio al Almería. Acabará el mes recibiendo al Racing de Santander.

Por el momento, en torno a 19.000 socios confirmaron ya su asistencia al duelo contra el Atlético, que vuelve después de ocho años a A Coruña con el pase a cuartos de final de la Copa en el horizonte. El duelo se podrá ver por Movistar Plus.

Resto de emparejamientos

Los octavos de final de la Copa del Rey abrirán el martes 13 con tres partidos en simultáneo a las 21.00 horas. Dos serán el Cultural Leonesa-Athletic Club y el Real Sociedad-Osasuna. El tercero puede ser el Dépor-Atlético o el Albacete-Real Madrid, en función de quién venza el derbi madrileño en Arabia.

El miércoles se disputará el otro duelo que involucre al equipo perdedor de esta semifinal de la Supercopa y otros dos choques: Betis-Elche y Alavés-Rayo Vallecano. Todos se jugarán a las 21.00 horas. La ronda se cerrará el jueves 15, en el mismo horario, con el Racing de Santander-Barcelona y el Burgos-Valencia.