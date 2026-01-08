El Deportivo ya tiene horario y fecha para recibir al Racing de Santander

Deportivo y Racing de Santander ya conocen su horario para la jornada 23 de Segunda División. Los blanquiazules regresarán a Riazor tras dos salidas consecutivas. Este fin de semana ante la UD Las Palmas y, el próximo domingo, tras la Copa del Rey que traerá al Atlético de Madrid a A Coruña, ante el Almería, en el primer encuentro de la segunda vuelta. El cuadro cántabro cerrará el mes de enero y el partido será el domingo 25 a las 21.00, horario nocturno para recibir al líder.

Nuevo partido para los blanquiazules en un horario que suele provocar un descenso de la asistencia al estadio. El domingo a las 21.00h no es el favorito de la afición coruñesa, y tampoco permitirá el desplazamiento esperado para un partido grande entre el actual líder de la competición y uno de los aspirantes al ascenso directo.

El Deportivo recibirá al Racing de Santander en la jornada 23 de Segunda División, el primer encuentro tras las salidas ante Las Palmas y Almería.