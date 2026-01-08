Mario Soriano: "El partido ante el Atlético es especial, he estado 13 años"

Mario Soriano vivirá un reencuentro especial ante el Atlético de Madrid. El canterano colchonero, premio Estrella Galicia al jugador del mes de diciembre, debutó con el primer equipo rojiblanco en la Copa del Rey, antes de salir cedido al Deportivo, en el que se ha consolidado como uno de los grandes centrocampistas en Segunda División. El conjunto madrileño será el rival en los octavos de final, pero antes, los blanquiazules deben medirse a la UD Las Palmas, "uno de los mejores" conjuntos de la competición.

"Es especial y bonito, al final es donde he estado 13 años. Justo debuté con ellos en la misma competición, así que es un poco especial", expresó Soriano sobre su particular reencuentro con el Atlético de Madrid. No es un partido cualquiera tampoco para el Deportivo por toda la historia que liga a ambas entidades, pero para el jugador madrileño, será un reencuentro "muy especial" ante su ex equipo.

Antes, el conjunto coruñés quiere revertir su mala racha ante el equipo que menos goles ha encajado en Segunda División esta temporada. Una UD Las Palmas que "juega muy bien" y tiene "muy buenos jugadores", explica Mario Soriano. El mediapunta espera "un partido muy duro" pero cree que si son capaces de "minimizar errores" y llevar el encuentro a donde quieren, podrán llevarse los tres puntos.

El vestuario del Deportivo, agradecido con el apoyo de los Riazor Blues

El centrocampista valoró también el gesto de esta mañana vivido en Abegondo por parte de los Riazor Blues, que colocaron una pancarta de apoyo al equipo en un mal momento tras tres derrotas y un empate. "Nos gusta, sabemos que están siempre con nosotros. Jugamos fuera y va muchísima gente. Esa pancarta es toda la razón. Es el segundo año en el fútbol profesional después de estar en primera RFEF y el grupo está haciendo un buen trabajo", expresa Soriano.

El centrocampista cree que el equipo, pese a los últimos partidos, está cumpliendo "el objetivo", que no es otro que estar "entre los seis primeros" y, al final de temporada, intentar "lograr lo que todo el mundo quiere". El gesto ha sido agradecido por el vestuario: "Nos gusta que siempre estén apoyándonos, y queremos corresponderles".