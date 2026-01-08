Samu Fernández, citado para un amistoso con España sub 19, se perderá la Copa del Rey con el Deportivo

Samu Fernández regresará a la selección sub 19 para jugar un partido amistoso este miércoles 14 de enero ante Italia. El zaguero se estrenó con la categoría que dirige Paco Gallardo en diciembre, en la disputa (y conquista) de un torneo amistoso en Japón. En aquel momento se perdió el encuentro ante el Mallorca y esta vez se volverá a perder la cita con la Copa del Rey. El juvenil, capital en el Fabril y asiduo en el día a día del primer equipo, se concentrará entre el domingo 11 y el 14, por lo que no estará disponible para medirse ante el Atlético de Madrid.

Nuevo contratiempo para Antonio Hidalgo, que no podrá contar con el canterano Samu Fernández para el encuentro ante el Atlético de Madrid. El defensa solo ha podido jugar un partido en Copa del Rey debido a la sanción que le impidió estar ante el Sámano y a sus compromisos con la selección sub 19.

La rojita vuelve a concentrarse en este inicio de enero para disputar el 14 de enero a las 14.00 un partido ante Italia en Coverciano, en la casa del fútbol italiano. En marzo tiene ya una cita de carácter oficial, y todos estos partidos sirven de prueba para el técnico de la selección. Dentro de dos meses, España se medirá en una Ronda Élite a Países Bajos, Finlandia y Eslovenia. El campeón del grupo jugará la Eurocopa sub 19.

La concentración con los 22 internacionales citados para la ocasión empezará el domingo 11 de enero en Madrid. Samu estará disponible para el partido ante el Coruxo o contra Las Palmas, si Hidalgo decide que viaje. Tras jugar en Italia, regresará a España, estando de nuevo a disposición de sus entrenadores a finales de semana.