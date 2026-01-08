La sanción de Loureiro abre el ‘casting’ en una defensa sin indiscutibles

A punto de concluir la primera vuelta de la liga, el Deportivo y Antonio Hidalgo afrontan en Gran Canaria un escenario inédito en lo que va de temporada: formar un once inicial sin Miguel Loureiro. El cercedense vio la quinta amarilla en el partido contra el Cádiz y se perderá el duelo ante la UD Las Palmas. Su ausencia abre un hueco en la alineación y reabre la dudas en un eje de la zaga que empezó el curso con la máxima estabilidad, pero que ha perdido a sus indiscutibles a lo largo del curso.

El Deportivo inicio el curso con cuatro hombres para dos puestos en el eje de la zaga. Tres, contando con las ocasiones en las que Hidalgo ha apostado por tres jugadores en el eje o en las que, por lesiones, ha tenido que desplazar a uno de ellos al carril diestro. Mientras Quagliata ha sido un segundo en el costado izquierdo, la derecha ha sido el gran condicionante para las alineaciones y las parejas titulares.

Dani Barcia y Arnau Comas iniciaron el curso como la pareja de centrales por excelencia, con Loureiro como lateral derecho titular. El cercedense cambió en medio de los partidos su puesto para pasar a ser central cuando Hidalgo sustituía a Comas por Ximo Navarro, que regresaba de su lesión del final del curso pasado. Cuando el de Guadahortuna se hizo con la titularidad en la derecha, Loureiro se consagró como el líder del centro de la defensa. Lo hizo, sobre todo, junto a Barcia, en una racha que comenzó con mucha solidez, en comunión con los buenos resultados de las primeras jornadas, pero que se torció con los empates ante Eibar y Almería.

Fue ante los rojiblancos, con la lesión de Ximo, cuando la estabilidad en la defensa se disipó. Hidalgo recuperó la dupla Barcia-Comas con Loureiro en el lateral y la alternó con fases en las que los tres actuaron como centrales, con Mella o Luismi como carrileros. No obstante, solo el cercedense se adueñó de su puesto en el once. El central de Cambre se cayó de la alineación durante tres jornadas (Zaragoza, Cultural Leonesa y Córdoba) y volvió a iniciar el partido ante el Cádiz en el banquillo. Cuando entró, salió en la foto del tanto del empate de Tabatadze. El catalán, por su parte, fue una pieza continua en los esquemas entre noviembre y diciembre. Solo fue suplente ante el Ceuta, aunque entró en la segunda parte por Noubi. No obstante, perdió protagonismo con los malos resultados y se quedó sin jugar ante Andorra y Cádiz.

Noubi, el último en la ecuación, ha sido el recurso en el lateral diestro con el que Hidalgo consiguió mantener a Loureiro como central. Con Altimira ya en el equipo, el belga acompañó a Lou en el eje ante el Cádiz. Cumplió en su primer partido de liga en casi dos meses en esa posición. Ahora, oposita a establecerse en una zaga que se medirá a la UD Las Palmas sin ningún indiscutible.