Las entradas para el Deportivo - Atlético: preferencia a socios y precio entre 50 y 90 euros

El Deportivo ha sacado a la venta las entradas para el partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey a un precio entre 50 y 90 euros y con prioridad para los socios, que tendrán un tramo de venta exclusiva hasta el domingo a las 23.59. Los abonados que confirmen su asistencia tendrán su asiento garantizado gratis, pero a mayores podrán retirar hasta dos billetes más. El club busca un Riazor a rebosar para una cita especial ante el conjunto colchonero.

Entre 50 y 90 euros, pero con preferencia para socios blanquiazules. Así ha decidido el Deportivo sacar a la venta las entradas para aquellos aficionados no abonados que deséen ver los octavos de final en Riazor. Todos los hinchas con carnet podrán disfrutar del encuentro gratis, ya que la Copa se incluye en su totalidad en el abono de la temporada. El club da un plazo de tres días, hasta el domingo a las 23.59, para que los socios del club puedan retirar hasta dos entradas más por carnet, a un precio entre 50 y 90 euros, según las distintas gradas. El Dépor indica que los precios pueden variar "según la disponibilidad".

Los socios tiene hasta este sábado a las 12.00h para confirmar su presencia en el estadio. Una vez pasado ese tiempo, se liberará su asiento, aunque mantendrán su derecho a entrar de manera gratuita, pudiendo elegir otra localidad si la suya ya ha sido vendida.