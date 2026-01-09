Fabril - Coruxo: El filial del Deportivo busca consolidar su liderato en Segunda RFEF

De vuelta en lo alto de la tabla para cerrar la primera vuelta y alzarse con el honorífico título de campeón de invierno, el Fabril regresa este sábado a la competición (16.00, Youtube del club) en Abegondo para recibir al Coruxo, sexto clasificado con 28 puntos e invicto desde hace más de dos meses. Una prueba de fuego para el filial blanquiazul, que buscará consolidar su primera posición a la espera de que se resuelva la denuncia del Numancia y tres puntos que de momento quedan en el bolsillo coruñés. Los pupilos de Manuel Pablo empatan en 34 puntos con la Gimnástica y tienen solo uno más que el Oviedo Vetusta.

El entrenador canario considera que su escuadra ha tenido un «rendimiento en general positivo» en la primera parte del campeonato. El equipo blanquiazul empezó disparado, con seis victorias consecutivas, pero después atravesó una racha negativa en la que solo ganó uno de ocho partidos. Ya recuperado del bache, el Fabril vuelve a liderar la competición tras tres victorias en un momento en el que han coincidido muchas bajas.

El reto de cara a la segunda parte del curso pasa por mejorar en casa. Los números sitúan al Fabril como el octavo local de la competición. Solo han conseguido 14 puntos de 28 posibles y en Abegondo se han escapado muchos partidos. Como visitante, el filial es intratable, y ha logrado 20 puntos, pero es como local donde tiene margen para mejorar. «Nos ha costado con rivales que nos esperan más», explica Manuel Pablo en la previa del encuentro.

El Coruxo, rival del Fabril para arrancar la segunda vuelta

Espera un Coruxo valiente y confiado después de haber ganado el pasado fin de semana por 5-1 al Burgos B. Los vigueses están en racha y han asaltado la zona alta de la tabla, mirando ya a la promoción de ascenso. Suman seis victorias y dos empates en los últimos ocho partidos. «Es un equipo con mucha gente por delante del balón, con buenas bandas. Tienen las cosas muy claras. Ofensivamente están generando mucho. Vamos a tener que emplearnos a fondo y aun así creo que nos van a generar situaciones. Creo que seremos capaces, si estamos en nuestra línea, de poder hacerles daño».

Para el encuentro tendrá que hacer algunos retoques. No podrá contar con Bil Nsongo y Samu, quienes estarán en la convocatoria del primer equipo ante la UD Las Palmas. Regresa Rubén Vilela tras sanción, que podría volver a ser la pareja de defensa de Quique Teijo, quien lleva dos partidos consecutivos en el eje de la zaga. Arriba, el buen rendimiento de Domínguez invita a su continuidad, aunque Rodrigue Dipanda, baja la pasada jornada, acabó el año a buen nivel y haciendo goles.

El Juez Disciplinario desestima la denuncia del Numancia

El Juez Disciplinario ha desestimado la reclamación por alineación indebida de Hugo Torres durante el partido entre el Numancia y el Fabril que ganó el equipo de Manuel Pablo (1-2). El lateral zurdo ingresó al terreno de juego en el minuto 67 sin estar inscrito en acta, aunque sí estaba presente en los papeles previos que el delegado entregó al colegiado. Un error humano en el que se considera que no hay intención de engaño. Además, se estima que el jugador estaba habilitado para competir. El equipo de Los Pajaritos apelará la decisión. Es el paso previo a acudir TAD, que podría llegar a dar la razón al Numancia o mantener la primera decisión.

El Numancia considera que «no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido», tal y como denunció a través de un comunicado oficial. «Una vez le explicamos lo sucedido [al delegado del Fabril], nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente», citó el colegiado en el acta, en el que hace constar la situación de la que se dio cuenta el delegado del Numancia.