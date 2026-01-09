Hidalgo: "El camino es el del otro día"

El Deportivo visita el Estadio Gran Canaria este sábado para medirse a la UD Las Palmas, el equipo menos goleado de la competición. El empate ante el Cádiz ha dejado un sabor amargo en el conjunto blanquiazul, al que se le escaparon los tres puntos de las manos en los minutos finales. Hidalgo cree que al equipo le falta picardía, saber hacer esa falta que corte una transición en el momento adecuado. Aunque considera que su conjunto rindió bien y "estuvo cómodo" ante los gaditanos. Ximo y Escudero, bajas para un duelo en el que los blanquiazules desean volver a sumar de tres. Loureiro, sancionado, obliga a un cambio en un once titular en el que repetirá Álvaro Fernández.

"El equipo está bien", incidió un Antonio Hidalgo cuya una preocupación pasa por volver a la senda de la victoria tras tres derrotas y un empate de manera consecutiva que distancian en cuatro puntos a los blanquaizules de la zona de ascenso directo. Oportunidad inmejorable este fin de semana ante el conjunto canario, segundo en la tabla. Inmerso en un calendario en el que se comprimen varis enfrentamientos directos ante los tres primeros, el técnico considera que su escuadra debe seguir dando pasos hasta encontrar la versión más fiable: "Tenemos muy claro que para conseguir objetivos en una liga tan larga hay que competir ante cualquiera. Las Palmas nos va a poner las cosas complicadas, se estructuran bien, tras pérdida se activan rápido... Tenemos que buscar nuestros momentos para tener balón, penalizar sus errores y acabar jugadas. Vamos a ver dónde podemos encontrar sus debilidades".

En frente estará uno de los rivales "más en forma" de la categoría. El que menos encaja (13 tantos en 20 encuentros) en Segunda División. "Tenemos que competir ante los mejores y dar un paso. Competir, hacer faltas, parar el partido, y poder seguir la dinámica", expresa Hidalgo sobre qué espera de su equipo. Respecto a las interrupciones del juego, pues el Dépor es uno de los equipos que menos faltas realiza en el campeonato, y que más tiempo de juego efectivo tiene durante los encuentros, el entrenador catalán cree que afecta la "tipología" de jugadores que tiene a su disposición. Aunque intenta "entrenarlo", no es sencillo porque va en el ADN: "En momentos puntuales, cuando estamos cerca, tenemos que leer mejor para que no nos puedan correr". Y añade: "Yo como jugador era así, llegaba, chocaba, marcaba. Intento hacer hincapié en eso, pero va en la tipología del futbolista, saber en qué momentos puedo robar y en qué momentos puedo cortar. Robar es complicado, si no puedes, es mejor parar y volver a organizarte".

En esa búsqueda del equilibrio, Hidalgo considera que debe "darle una vuelta" por el tipo de jugadores que tiene, pero para él, la clave está en el triunfo. "Lo que me pone nervioso es no ganar", comenta sobre el balance ofensivo y defensivo de su escuadra. Ese equilibrio pasa por "seguir sustentando" el "talento" del equipo con "pequeños detalles" que hagan crecer al conjunto partido a partido. Ante el Cádiz, recuperando la estructura de tres centrales, con la que el Dépor "se encontró cómodo". "El camino es el del otro día", incidió el de Canovelles respecto al paso adelante que dio su escuadra en un 2-2 que supo a poco.

Álvaro Ferllo, en la previa del encuentro saludando a los jugadores del Cádiz / CASTELEIRO

Ferllo titular; Ximo y Escudero, bajas

El entrenador blanquiazul confirmó las ausencias de Ximo Navarro y Sergio Escudero para el partido ante la UD Las Palmas. Todavía necesitan "un poco más de tiempo para participar". Además, remarca que la titularidad de Álvaro Fernández ha sido una decisión suya "pensada y sopesada". Este fin de semana repetirá bajo palos. No obstante, remarca la actitud de Germán Parreño tras haber perdido el puesto: "La reacción ha sido intachable, como un compañero de 10, con una sonrisa en la cara, ayudando a Álvaro. Ahí hay que valorar el tipo de jugadores que tenemos. Hagan lo que hagan aceptan la decisión. No está contento como no puede ser de otra forma. La respeta y sigue trabajando".

Preguntado por Dani Barcia, el Hidalgo recalca que insiste mucho a sus jugadores, a todos, no solo al zaguero, que "tienen que vivir más el juego" en los momentos sin balón. "La concentración constante de lo que va pasando, de lo que puedes intuir, los por si a caso. Puedes anticipar una décima más y prever según qué cosas", explica. Algo que a los jugadores más jóvenes "les cuesta" en cuanto a tener esa "activación" que puede "marcar la diferencia".