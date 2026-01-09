Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda División

Luis García: "Yeremay es el jugador más valioso de Segunda División"

El técnico de la UD Las Palmas considera que un solo futbolista "no puede condicionar" todo el plan de juego de su equipo

Luis García

Luis García / Las Palmas

Xane Silveira

Xane Silveira

Luis García espera un gran partido entre dos «históricos». El técnico de la UD las Palmas no se cortó en elogiar a un Deportivo que considera que es un «claro candidato al ascenso» y en el que la «ampliación de capital muy importante» que ha anunciado el club coruñés en los últimos días indica «las ganas» de la entidad de volver a la máxima categoría.

Los ojos se posarán en Yeremay Hernández, el talento canario que regresa a casa y jugará por primera vez en el estadio de Gran Canaria. No obstante, no prepara un plan especial para el diestro: «Está claro que Yeremay es el más valioso de Segunda División, pero nosotros no vamos a cambiar, vamos a adaptar ciertas cosas como hacemos el día del Córdoba con Carracedo, o el del Racing con Andrés o Íñigo Vicente. Todos tienen muy buenos futbolistas. Nosotros tenemos una idea, atacar y defender muy juntos. Un jugador no nos puede condicionar tantísimo».

Luis García advierte que el Dépor tiene «una plantilla tremenda» y tendrán que estar pendientes de todos. Con todo el papel vendido, se espera un ambiente inmejorable en el campo del pío pío: «Para nosotros es especial por cómo la gente está respondiendo, por cómo se está ilusionando. Ese es nuestro objetivo desde el primer día, ser capaces de enganchar a nuestra gente. Ojalá seamos capaces de hacer un buen partido y regalarles la victoria».

