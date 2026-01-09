Luis García: "Yeremay es el jugador más valioso de Segunda División"

Luis García espera un gran partido entre dos «históricos». El técnico de la UD las Palmas no se cortó en elogiar a un Deportivo que considera que es un «claro candidato al ascenso» y en el que la «ampliación de capital muy importante» que ha anunciado el club coruñés en los últimos días indica «las ganas» de la entidad de volver a la máxima categoría.

Los ojos se posarán en Yeremay Hernández, el talento canario que regresa a casa y jugará por primera vez en el estadio de Gran Canaria. No obstante, no prepara un plan especial para el diestro: «Está claro que Yeremay es el más valioso de Segunda División, pero nosotros no vamos a cambiar, vamos a adaptar ciertas cosas como hacemos el día del Córdoba con Carracedo, o el del Racing con Andrés o Íñigo Vicente. Todos tienen muy buenos futbolistas. Nosotros tenemos una idea, atacar y defender muy juntos. Un jugador no nos puede condicionar tantísimo».

Luis García advierte que el Dépor tiene «una plantilla tremenda» y tendrán que estar pendientes de todos. Con todo el papel vendido, se espera un ambiente inmejorable en el campo del pío pío: «Para nosotros es especial por cómo la gente está respondiendo, por cómo se está ilusionando. Ese es nuestro objetivo desde el primer día, ser capaces de enganchar a nuestra gente. Ojalá seamos capaces de hacer un buen partido y regalarles la victoria».