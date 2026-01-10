1-1 | Las Palmas y Deportivo firman una tregua

Como en un pacto de caballeros, Las Palmas y Dépor estrecharon la mano (1-1) tras medir fuerzas y notarse parejos a la hora de juego. Nadie podía imponerse, así que las diferencias se deberán decidir en unos meses. Ni los canarios ni los blanquiazules tuvieron fuerzas para decantar un encuentro competido, con momentos de altísimo fútbol, pero en el que prevaleció la cautela. Diego Villares adelantó a los visitantes con una obra de arte y Álvaro Fernández vivió su primera gran noche tras parar un penalti y sacar otro pie escandaloso. Jesé, en un guiño al fútbol añejo, puso las tablas en una partida que acabó sin balas.

Punto importante para el Deportivo, que sigue sin ganar, pero planta cara y compite ante otro de los gigantes de la competición. Con un plan más reactivo, pero dando prioridad a equivocarse poco y castigar mucho. Faltó más de Yeremay, en su casa, pero lejos de la banda, su lugar seguro; y una rotación que deja dudas cuando todos los jugones están sobre el campo. Hidalgo agitó el árbol, mejoró al colectivo por momentos con José Ángel en el campo, pero los cartuchos se le acabaron con Herrera fuera de la convocatoria y Stoichkov falto de puntería. Quizá, el mercado deba deparar algo más para revolucionar partidos si en los próximos meses conviven todos los mediapuntas a la vez.

El Deportivo se adelantó y Jesé igualó

La necesidad del Deportivo era máxima en su visita a Las Palmas. El técnico catalán dio entrada a Comas en lugar de Loureiro (sancionado) y situó a Noubi de central zurdo. Apostó, esta vez, por una mayor rigidez sin balón a sabiendas de que los canarios tendrían mayor posesión del cuero. Con un bloque alto, aguardó muy junto para intentar castigar en transición.

Los primeros minutos fueron agobiantes. Lo esperaba el Dépor. El Gran Canaria rugía tras haber vaciado la taquilla y el cuadro dirigido por Luis García respondió con un inicio muy agresivo. Los visitantes prácticamente no fueron capaces de avanzar en el comienzo y se atascó la salida de balón ante una presión muy intensa y casi insalvable. Poco a poco, sin embargo, los blanquiazules fueron cogiendo aire. Mario Soriano se ofrecía por dentro para catalizar el juego coruñés y Altimira generaba por la derecha una salida limpia con su conducción. A diferencia de la jornada pasada, el 2 no hacía de tercer central en los inicios, sino que se movía en amplitud y era Luismi Cruz el que terminaba cayendo por dentro para buscar una superioridad que sus compañeros no lograron conectar.

Cuando el Dépor pudo correr empezó a hacer daño a Las Palmas. El primer robo, a los diez minutos, llegó tras una recuperación prácticamente hombre a hombre en campo rival. Yeremay finalizó la primera que tuvo. El 10 vivió un partido muy especial en lo emocional y desde el primer momento dejó claro que quería que fuera su noche. No fue así tras apenas 26 toques y 10 pases acertados. A los 20 minutos tuvo su segunda gran oportunidad que sirvió para responder a un balón al palo de Jesé. La del bichito, tras un robo en un envío largo de Ferllo, un toque de espuela sublime de Viera y una definición de pura clase que se estrelló en la madera tras un centro de Fuster. La presión alta local amenazaba, pero la transición visitante también servía para castigar, y a los 21 minutos Yeremay tuvo la más clara. Horkas respondió con una gran atajada.

En el intercambio de golpes entre dos potencias que aspiran al ascenso se coló un actor inesperado: Diego Villares. En un córner botado por Luismi, el de Samarugo aprovechó el desvío del centro para cazar una chilena imperial. 1-0 con una obra maestra del pulpo.

El gol mantuvo a raya a la UD y el bloque alto del Dépor no tembló hasta que Jesé forzó un discutible penalti de Arnau Comas que señaló Pérez Hernández ante la estupefacción del zaguero catalán. Tras la revisión, Álvaro Fernández se coronó. El riojano voló para evitar el escuadrazo de Jonathan Viera. No pudo, eso sí, hacer nada ante el remate de Jesé al filo del descanso que supuso el 1-1. Las Palmas apretó y en un centro a la salida de un córner encontró el premio. El 10 amarillo cazó con clase un centro de Fuster, aunque Noubi, que estaba encima, pudo hacer más para evitar el remate.

Dépor y Las Palmas, contentos con el empate

El guion del segundo tiempo fue similar. El conjunto local saltó, de nuevo, con una intensidad difícil de igualar durante los primeros minutos. Hidalgo tuvo que cortar el ritmo dando entrada a José Ángel por Luismi. El pivote liberó a Mario y sumó una pieza más a la medular. Con más posesión, el Dépor también logró tranquilizar el encuentro, y empezó a tener sus primeras llegadas, esta vez en acciones rápidas, pero construidas. Solo unos milímetros libraron a la UD Las Palmas del 1-2 tras un gol de Stoichkov anulado por fuera de juego de Quagliata en el inicio de la acción. Poco después, el ariete se quedó mano a mano ante Horkas, pero no pudo superar al guardameta croata.

El momento del Deportivo cambió pasada la hora de juego. Movió ficha Luis García, respondió Hidalgo. La UD Las Palmas, buscando recuperar el control y reavivando la llama de la presión que tan buenos resultados le había dado durante el primer tiempo. El conjunto visitante, intentando dinamitar la parte ofensiva con Eddahchouri primero y Mulattieri después. Ninguno pudo romper un partido abocado al empate y sin prácticamente acercamientos serios en la última media hora de juego. El Dépor sigue sin ganar, pero sale reforzado de Gran Canaria, con obligaciones, pero vivo y tras haber visitado uno de los feudos más complicados de la competición.