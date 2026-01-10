2-1 | Pablo Cortes tumba al Coruxo y rescata al Fabril

No le sobraban las ideas al Fabril y ya asomaba el descuento. Tampoco había tenido excesiva luz el filial en el derbi ante un Coruxo que le había generado una incomodidad de la que no se pudo despegar en casi todo el partido. El duelo caminaba sin remedio hacia un empate que ponía en peligro el liderato del equipo de Manuel Pablo, competitivo, no dominante. Ni siquiera la expulsión de Roque lo había decantado futbolísticamente para los locales... Pero una genialidad de Pablo Cortés al clavar una vaselina en el descuento obró el milagro para poner patas arribas Abegondo: 2-1.

No se encontraba el Coruxo entre la aristocracia de la Segunda RFEF cuando aterrizó en Abegondo, pero su trayectoria fuera y su línea ascendente (8 partidos sin perder) ya hacían presagiar un choque a contracorriente para el Fabril. Y así fue la primera parte. Compitió, pero le tiró todo, no fue capaz de imponerse ni de controlar el envite en una ciudad deportiva que a veces parece ajena cuando juega. Al igual que a los vigueses, se le da mejor ejercer de visitante.

Goles madrugadores

No hubo que esperar en exceso para que el Coruxo sacase réditos de su salida de pelota y verticalidad. En cinco toques, un disparo desde la frontal fue despejado por Hugo Ríos a los pies de Gandarillas. El ariete de los verdes no falló. 0-1, minuto 13. Al filial le salvó, poco después, una jugada aislada con un tanto de Nájera en un cabezazo desviado por un defensa. 1-1. Volvía todo a la casilla de salida y ni se había llegado al ecuador de la primera parte. El Coruxo, sobre todo a partir de su juego aéreo, tuvo más opciones que el de Manuel Pablo de marcharse con ventaja al descanso. No pudo. Todo por decidir.

La segunda parte empezó con un aviso de Manuel Pablo al retirar a Hugo Torres y dar entrada a Ferreiro. Mane, al lateral. El filial empezó mejor y tuvo una gran ocasión que a Domínguez se le hizo bola al tener que rematar con su pierna mala. Poco a poco el choque volvió a la dinámica del primer acto con el Coruxo asomando más. La roja a Roque le dio aire, más esa parábola de Cortés. Un líder que es más líder.