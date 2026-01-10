Más de 27.000 socios han confirmado su presencia en el Deportivo - Atlético de Madrid de Copa del Rey

Más de 27.000 socios han confirmado su presencia en el Deportivo-Copa del Rey de este martes a las 21.00 horas por los cuartos de final de la Copa del Rey. El club coruñés activó la conformación vía web, app oficial u OAD de Riazor y el plazo de preferencia para los abonados era hasta hoy sábado a las 12.00 horas, con lo cual ya ha expirado, pero siguen manteniendo el derecho a recuperar su asiento si aún no se ha vendido como entrada suelta. Esta panorama asegura que será la mejor entrada de la temporada.

Las entradas ya a la venta

El Deportivo ya sacó el viernes a la venta las entradas para el partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey a un precio entre 50 y 90 euros y con prioridad para los socios, que tendrán un tramo de venta exclusiva hasta el domingo a las 23.59. Los abonados que confirmaron su asistencia tendrán su asiento garantizado gratis, pero a mayores podrán retirar hasta dos billetes más. El club busca un Riazor a rebosar para una cita especial ante el conjunto colchonero.

Entre 50 y 90 euros, pero con preferencia para socios blanquiazules. Así ha decidido el Deportivo sacar a la venta las entradas para aquellos aficionados no abonados que deséen ver los octavos de final en Riazor. Todos los hinchas con carnet podrán disfrutar del encuentro gratis, ya que la Copa se incluye en su totalidad en el abono de la temporada. El club da un plazo de tres días, hasta el domingo a las 23.59, para que los socios del club puedan retirar hasta dos entradas más por carnet, a un precio entre 50 y 90 euros, según las distintas gradas. El Dépor indica que los precios pueden variar "según la disponibilidad".

Poblar la grada y un cambio de cultura, las premisas del Dépor

«Lo que nos llevó a hacer esto fue, precisamente, ver las pocas liberaciones de las últimas jornadas. Sobre todo el día del Cádiz, que fue el punto de inflexión. Hubo unos 9.000 abonados que no asistieron, solo 1.300 cedieron su asiento, y quedaron 8.000 localidades vacías pese a que no había entradas», explica Nacho Lourido, director de innovación.

Desde hace dos cursos, el club tiene un sistema mediante el cual sus socios pueden ceder su butaca si no van a asistir al campo. En caso de que el Dépor venda esa entrada, el 50% va a parar al usuario, pudiendo invertir ese dinero en el carnet de la siguiente temporada, la barra del estadio y, explica Lourido, esperan que en el futuro pueda darse también en las tiendas. «La idea era hacer el viaje a la inversa», justifica Lourido. Los socios oro y los mayores de 65 años están exentos, y la Oficina de Atención al Deportivista (OAD) de Riazor también ayuda a gestionarlo.

El Deportivo dio un paso hacia un cambio de cultura y consumo del fútbol. Si bien la liberación de asientos es cada vez más habitual, la confirmación previa de asistencia no cuenta con precedentes cercanos. Se trata prácticamente de un cambio que acerca al fútbol todavía más a los eventos de masas como los conciertos, en los que la preparación se realiza en base a un aforo confirmado con anterioridad.

«Es una herramienta más de gestión responsable y solidaria», explica Iván Sánchez, director de operaciones, quien cree que se trata de «una medida de planificación» que se «ampara en la normativa», ya que «no modifica las condiciones ni los derechos del abonado».

El Deportivo estima que solo uno de cada nueve socios que no asiste libera su asiento

El Deportivo estima que la liberación de asientos ronda las 1.000 butacas por partido (en liga), mientras que hay en torno a 9.000 abonados que no asisten cada jornada. Muchos, consideran, sin conocer las ventajas que puede obtener una liberación que ha asaltado la naturaleza de los socios con distintas políticas en cada club.

El Deportivo rechaza la idea de enriquecerse a costa de sus socios. Considera que el reparto equitativo (50% para el abonado) de la liberación permite al usuario financiar una parte del siguiente abono. El objetivo de la entidad pasa también porque sus seguidores conozcan un sistema que les puede beneficiar a medio y largo plazo, y que tras dos años, de momento, no es utilizado con la regularidad deseada. ¿Y en el futuro? Con un hipotético play off en junio, y días importantes en el calendario, el Dépor estudiará todas las variables. «Lo vamos a evaluar como una opción más. También vamos a ver cómo funciona, cómo responde la gente, es una herramienta más», explica Sánchez, quien cree que puede haber algún «guiño» en la venta general con el objetivo de que Riazor sea 100% blanquiazul.

Único club de Segunda sin precio extra

El Deportivo es el único equipo de Segunda División que no cobrará a sus socios por acudir a los octavos de final de la Copa. El Racing (recibirá al Barça) ha sacado entradas a la venta para sus socios con un 40% de descuento. Sus abonados oro y plata tendrán acceso gratuito. El Burgos, ante el Valencia, venderá hasta el 9 de enero solo para abonados (entre 34 y 48 euros para adultos), con un precio de entre 53 y 65 euros (menores de 19 años tienen descuentos) para general.

La Cultural (Athletic) no incluye la Copa en su carnet. Sus abonados contarán con un descuento y las entradas rondarán los 25 y los 30 euros. Las generales, desde el lunes, a un precio entre 50 y 70 euros. Por último, el Albacete, que recibe al Real Madrid, vende sus entradas a sus socios con un suplemento de 50 euros. Público general, entre 90 y 250.