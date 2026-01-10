Arnau Comas: «A mí no me pareció que fuese penalti»

Arnau Comas fue la única novedad de Hidalgo en el once por la baja de Loureiro y también fue protagonista involuntario del duelo al ser el supuesto infractor en la pena máxima que luego detendría Ferllo. Él tiene su opinión de la jugada, aunque prefiere centrarse en las prestaciones del equipo. «A mí no me pareció penalti. Cuando lo pita (el árbitro), es difícil que el VAR entre. No quiero pensar en eso, que no ayuda. Competimos bien, que era lo que nos había faltado en las últimas jornadas, y tuvimos ocasiones para ganar», apuntó un futbolista que, posteriormente, ahondó en los progresos del equipo en esa faceta: «Los dos ultimos partidos dimos un paso adelante con la pelota, tenemos equipo para jugar y, por momentos, lo hacemos, pero es Segunda y no es fácil. Estamos mejorando y aún tenemos un puntito más. Nos vino bien Altimira también en ese sentido. Solo nos faltó sumar los tres puntos para reforzarnos».

El catalán, ex del Eibar y del Basilea, cree que el equipo debe volver a cerrar su portería para escalar en la tabla y considera que están en el camino: «Los más importante para una defensa es que no te marquen. Si consiguen ellos hacerlo, ya es complicado, estamos en ello, trabajando. esperamos defender mejor y que nos salgan las cosas mejor, y mejorar también en ataque».