Así está la clasificación de Segunda División: la victoria del Cádiz lleva al Deportivo a cerrar la zona de play off de ascenso

Las cuatro semanas que lleva el Deportivo sin ganar después de los reveses ante Castellón, Real Sociedad BAndorra y, en menor medida, el Cádiz empiezan a hacer mella en su situación clasificatoria en la Segunda División, a pesar de que algunas derrotas de sus rivales han mitigado la caída de los coruñeses que han pasado del liderato a encontrarse en la mañana del sábado en la sexta plaza de la clasificación, la última que da la posibilidad de jugar el play off de ascenso a Primera División. El triunfo de anoche del Cádiz ante el Sporting (3-2) le hizo bajar un puesto respecto al inicio de la jornada.

Puede pasar aún de todo para el Deportivo en esta jornada, dependerá en gran medida de su respuesta en el partido ante la UD Las Palmas que supone el regreso de Yeremay a la isla. Una derrota le dejaría a cinco puntos del ascenso directo que podrían ser siete si gana el Racing de Santander esta noche al Zaragoza en El Sardinero. Con un traspiés también se arriesga a que el Ceuta le adelante y le deje fuera del play off si gana el domingo en Málaga.

Otras variables

Una victoria por el contrario le llevaría seguro a la quinta y le podría colocar incluso tercero, aunque depende de lo que suceda en el encuentro previo de esta tarde entre el Mirandés y Almería. El Castellón, también por delante, visita el domingo al Granada. Otra de las variables a considerar.