El Dépor Abanca, ante el reto de crecer sin presión

El Dépor Abanca vuelve a competir tras un largo parón de tres semanas sin fútbol. Recibe al Costa Adeje Tenerife (12.00, DAZN) en Riazor con el objetivo de mejorar las sensaciones de una temporada llena de altibajos que se ha atragantado al equipo blanquiazul. Con «confianza» en hacer una «muy buena» segunda vuelta, pero la obligación de dar un paso al frente en todos los aspectos del juego.

«Hay muchísima ilusión de poder conseguir los tres puntos, de empezar bien el año. Son cinco meses de competición en los que vamos a darlo todo para poder ver al Dépor lo más alto posible», expresó Fran Alonso en la previa del encuentro. No podrá contar con Monteagudo, quien todavía no está recuperada al 100%, y Henar, baja de larga duración. Además, Espe Pizarro ya trabaja con el grupo y será el mejor fichaje posible de invierno.

El entrenador madrileño cree que el equipo ha vuelto «muy enchufado» tras unas vacaciones invernales que han servido para volver a cargar pilas. El conjunto coruñés ha tenido hasta ahora una campaña lejos de las expectativas. Con 13 puntos, tiene margen respecto al descenso, marcado por el DUX Logroño con seis, pero está obligado, por plantilla y proyecto, a mejorar y competir mejor.

En el Costa Adeje Tenerife se estrena Yeray Martín en el banquillo. «Es un equipo que carga el área con muchas jugadoras, mucho centro lateral, y son muy efectivas», advierte el entrenador blanquiazul. Las tinerfeñas han perdido a Amani, fichaje del Bayern y figura clave.

«El objetivo real es mejorar el año pasado», concluyó Fran Alonso sobre una campaña en la que el Dépor tiene margen con el descenso, pero debe dar un paso más en la competición.