Derbi juvenil ante el Celta en Abegondo con el liderato en juego

Miguel Figueira. | RCD

RAC

El Dépor juvenil de Miguel Figueira se enfrenta al Celta este sábado (12.00, YouTube del club) en Abegondo. El conjunto blanquiazul es segundo clasificado con 34 puntos, a dos del equipo celeste, al que adelantaría en lo alto de la clasificación en caso de ganar.

