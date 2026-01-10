Hidalgo: «Ante el rival menos goleado, tuvimos ocasiones para llevarnos algo más»

Contento por el punto en un partido muy táctico, pero fastidiado por sentir que sus pupilos tuvieron ocasiones suficientes para llevarse un botín mayor del estadio de Gran Canaria. Así se mostró Antonio Hidalgo tras cerrar la primera vuelta con un empate (1-1) contra la UD Las Palmas en «uno de los campos más difíciles» de la categoría. «Ante el rival menos goleado, tuvimos ocasiones suficientes para llevarnos algo más», reiteró el técnico de Canovelles al término del partido.

Una lista de ocasiones bien claras desde la primera parte. «Tuvimos dos clarísimas de Yeremay y ellos tuvieron la de Jesé. Nosotros hicimos el gol y ellos tuvieron un centro lateral, que tenemos que defender de otra manera», enumeró Hidalgo, que se acordó del mano a mano de Stoichkov en el segundo tiempo para elogiar a su Dépor por «hacerle daño a un equipo tan bien estructurado», valoró.

El entrenador catalán reconoció que fue un partido «muy táctico» en el que el empate, al final, fue «un resultado justo». «En los primeros minutos, nos achucharon en exceso. Ellos cambiaron de lado a sus extremos y estuvimos más cómodos. Con el nuevo cambio de extremos, nos acumularon mucha gente por derecha. Tuvimos que meter a otro mediocentro para llevar a Mario fuera», explicó Antonio Hidalgo. Con la entrada de José Ángel en el segundo tiempo, trató de solucionar la sensación de «hundimiento».

El penalti

El empate de Las Palmas pudo llegar antes, en el penalti que provocó Arnau Comas. «Bien provocado por Jesé, pero me parece excesivamente poco», opinó el entrenador, que aprovechó para elogiar a Álvaro Ferllo por su paradón en la pena máxima: «Tiene la capacidad para llegar a balones de ese tipo, estoy contento con él».

Ni la fortuna ni la tecnología le echaron un cable al Dépor en el segundo tiempo. «Que estamos en mala racha, seguro», reconoció Antonio Hidalgo. «Tuvimos nuestras, incluso la última con Zaka o un gol anulado por poquísimo. Pequeñas situaciones nos están penalizando. Hay una máquina y no podemos ir contra eso. Tuvimos ese caudal, pero no pudimos convertir las ocasiones», añadió.

Con este empate, el conjunto blanquiazul concluye la primera vuelta inmerso en una racha de cinco partidos sin conocer la victoria y, para Hidalgo, con un balance positivo. «Estoy contento por lo global, pero los días en los que tienes que ganar, hay que ganar», apremió. No se muestra alarmado por la tendencia de las últimas jornadas: «Me preocuparía más si no tuviésemos ese caudal».

El técnico quitó hierro a los pitos del estadio de Gran Canaria a Yeremay y elogió al extremo canario: «Es un tío increíble y trabajador. Le queremos muchísimo». Defendió, también, los esfuerzos de David Mella en este encuentro.