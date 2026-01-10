Las notas individuales del Deportivo ante la UD Las Palmas: Ferllo y Villares brillan en el uno por uno

El Deportivo empató por 1-1 ante la UD Las Palmas en un encuentro competido que deja a Álvaro Ferllo como el hombre más destacado del encuentro. Los coruñeses se adelantaron gracias a un golazo de Diego Villares, pero no lograron sostener el triunfo. Jesé empató el partido.

Álvaro Ferllo (8): El mejor. El guardameta riojano vivió su primera gran actuación bajo palos. Atajó un penalti con una parada soberbia y reforzó la apuesta de Hidalgo con un pie salvador nada más arrancar la segunda mitad. Aportó seguridad, aunque debe medir más en las salidas por arriba, y, además de firmar cinco paradas, logró una estadística de 1.66 goles evitados. Mejoró en la distribución en largo (40% de acierto) y mostró mayor tranquilidad con los pies tras una segunda semana de rodaje y conocer a sus compañeros.

Altimira (6): Fue uno de los focos principales de salida del equipo. Ha tenido un impacto total en la banda.

Comas (5): Completó una buena actuacióne n su regreso al equipo titular, aunque debe ser más preciso con el balón.

Noubi (4): Sufrió a su espalda y en la salida de balón. Puede estar más intenso en el gol de Jesé que supuso el empate.

Quagliata (7): Incombustible en el lateral. Solo un centímetro y el VAR le dejaron sin una gran asistencia.

Villares (8): Cosió al equipo hasta no poder más. En un rol posicional también rinde bien. Gol para el recuerdo.

Mario Soriano (7): Guió al equipo con balón y le quedaron energías para alguna muestra más de clase en el final.

Mella (6): Brilló menos en ataque, pero fue una ayuda impagable y constante en defensa.

Luismi (5): Desaparecido. El equipo no logró encontrarle por dentro y se marchó enfadado.

Yeremay (4): Empezó activo al contraataque, pero la posición de segunda punta sigue sin sentarle bien. No fue su día.

Stoichkov (5): Le anularon un gol y falló el de la victoria. El equipo le necesita más preciso de cara a portería.

Los suplentes del Deportivo

José Ángel (6): Impacto inmediato en el juego para equilibrar el duelo.

Eddahchouri (5): Apenas tuvo participación en el tiempo que jugó.

Mulattieri (-): Pocos minutos sobre el campo. Tuvo una ocasión en la que no definió. Le falta confianza en su golpeo.

Charlie Patiño (-): Entró bien al campo, aunque no tuvo apenas presencia en los minutos finales.