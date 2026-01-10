Las Palmas - Deportivo: Tarde de sol o sombra en Gran Canaria

Puerta grande o enfermería. Así acude el Deportivo a visitar al equipo menos goleado de Segunda División. El conjunto de Antonio Hidalgo necesita reencontrarse con la victoria tras sumar solo un punto de los últimos 12 y, en frente, tendrá a otro rival directo por el ascenso a la máxima categoría. Ganar devuelve a los blanquiazules a la ruta del oro hacia las dos primeras posiciones; perder, tras muchos meses instalado en la zona alta, podría significar caer de la promoción si Cádiz y Ceuta ganan.

El Deportivo agotó el crédito de un noviembre mágico que ha quedado en el olvido tras un sombrío diciembre. El nuevo año sirvió para renovar el espíritu, los deseos y hasta el sistema. Pero un error de bulto en los minutos finales privó al cuadro coruñés de la victoria. Ahora, en Gran Canaria, busca activar su versión más determinante: la visitante. 17 de los 33 puntos se han cosechado lejos de Riazor, lo que le convierte en la segunda mejor escuadra a domicilio del campeonato.

No será sencillo. En frente, una de las plantillas más completas y repletas de talento de la competición. Es un duelo entre dos equipos grandes que llegan en momentos muy diferentes. La desbordante ilusión canaria, que vivirá un lleno en su estadio, empuja a un equipo que ha perdido solo un encuentro en liga desde septiembre. En total, lleva tres derrotas en todo el curso: Castellón, Almería y Málaga. Luis García ha construido un equipo rocoso que ha recibido solo 12 tantos en 20 encuentros. Ante eso deberá luchar el cuadro de Antonio Hidalgo.

El Dépor necesita al mejor Yeremay en su regreso a casa / Fernando Fernandez

Duelo de talento

Será un duelo de talentosos. De jugones. A un lado, el pasado y presente de las islas, con Jonathan Viera y Jesé Rodríguez viviendo una nueva juventud. Al otro, Yeremay Hernández, la perla que se escapó tras cuatro años en la cantera amarilla y que jugará su primer partido en el Estadio Gran Canaria. Ante su gente. Ante sus amigos y su familia.

También ante su mentor, Juan Carlos Valerón, quien esta misma semana afirmó que ve al diestro en la selección. Palabras mayores de una leyenda para quien quiere dejar su propia impronta.

A excepción del 1-3 ante el Castellón, siempre que Yeremay ha participado en gol o asistencia, el Dépor ha puntuado. A eso se agarra Antonio Hidalgo, que podría hacer alguna variación en su once titular. Sin Miguel Loureiro, baja por sanción, ni Ximo y Escudero por lesión, Dani Barcia podría regresar al equipo titular en el central zurdo. Ante el Cádiz el técnico recuperó el sistema de tres centrales, pero podría dejar paso a un pivote defensivo, como José Ángel o José Gragera, a cambio de David Mella, que esperaría su turno en el banquillo. En tal caso, Altimira sería el hombre más abierto en ataque. Misma estructura para poseer el balón, pero distintos actores y roles.

Altimira ha tenido un impacto inmediato y será titular de nuevo / Casteleiro

El Deportivo necesitará ser solidario en defensa

El Deportivo deberá ser más solidario que nunca ante el tercer equipo que más posesión media tiene por partido (55,5%), solo superado por Córdoba (56,3) y Andorra (57,7). El equipo de Luis García ataca y defiende a través de la posesión, lo que obligará a los blanquiazules a pasar más tiempo que en otros encuentros en campo propio. No será un problema para un equipo que disfruta contragolpeando, pero exigirá, además de un gran trabajo colectivo para cerrar espacios y seguir marcas, un punto extra de concentración para Lucas Noubi y su pareja en el eje de la defensa para defender el área de Álvaro Fernández. El meta repetirá bajo palos en lugar de Parreño.

En la UD Las Palmas es baja Enrique Clemente, lateral zurdo clave que lleva cuatro goles este curso. Ale García, uno de sus jugadores de mayor talento, regresó la jornada pasada, y podría ser diferencial como revulsivo. El momento de Jesé Rodríguez le convierte en el jugador a vigilar, pero destaca su pareja de centrales, un sólido doble pivote, o el talento de sus costados, con Pejiño, Fuster o el recién llegado Estanis Pedrola.