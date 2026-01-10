UD Las Palmas - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 21 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo llega a un duelo encrucijada en el estadio de Gran Canaria ante una UD Las Palmas que ha sido capaz de regenerarse del descenso de categoría y pelear por el ascenso a Primera. Es segunda en la tabla, en una de esas posiciones de ascenso que antes ocupaba y ahora codicia el Deportivo de Antonio Hidalgo, que hace mucho que no gana y que nenecesita hacerlo ya.

Enfrente le espera el equipo de Luis García, aunque en su bando tendrá a Yeremay Hernández, uno de los grandes protagonistas de la semana. Natural de Gran Canaria, jugó en la UD y pudo retornar varias veces. Hasta Valerón le dio un fuerte respaldo esta semana. Su familia está preparada para un día grande. Irán sus allegados y medio barrio de El Polvorín para ir a verle. El Dépor va al partido sin Miguel Loureiro y en el medio de los preparativos de la Copa, pero necesita ganar o, al menos, no perder.

Horario del partido entre la UD Las Palmas y el RC Deportivo

El equipo coruñés llega al estadio de Gran Canaria después de cuatro partidos sin ganar. Dolieron los golpetazos del Castellón , Real B y Andorra, también el que se llevó frente al Cádiz, aunque sumase un punto a su casillero.

En esta ocasión, el duelo ante la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria será el sábado 11 de enero a las 18.30 horas.

Dónde ver en TV el partido entre la UD Las Palmas y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Cádiz será transmitido en los canales de pago por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por TVG, GOL, TEN, CAYO TV y TV Canaria.