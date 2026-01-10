UD Las Palmas - RC Deportivo: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse a la UD Las Palmas

Antonio Hidalgo se enfrenta esta semana a una difícil ausencia de Miguel Loureiro y a la sensación que, a pesar del mal resultado y de la decepción que supuso el empate frente a Cádiz, está en el buen camino para enderezar su trayectoria. Le esperan una UD Las Palmas segunda en la tabla en puestos de ascenso directo y una isla expectante ante el regreso de Yeremay con otra camiseta, la del Dépor, la suya. En la distancia se podrá ver en abierto.

Hidalgo confirmó, además de la baja de Loureiro, las ausencias de Ximo Navarro y Sergio Escudero una semana más. Con los mimbres que tiene, a pesar de los refuerzos, está con lo justo para formar una defensa. En el resto del equipo sí que cuenta con muchas alternativas.

La portería y la defensa

Bajo palos después del revolcón de la semana pasada con el estreno casi en frío de Ferllo por el consolidado Germán Parreño, nada cambiará. Antonio Hidalgo tomó una decisión de riesgo y la mantendrá en las próximas semanas, salvo lesión o giro de los acontencimientos.

Las dudas empiezan en la zona de zagueros en la que Altimira y Quagliata son fijos en los laterales. Noubi, Barcia y Comas se juegan los dos pùestos en el centro de la zaga. El belga es fijo tras buenas prestaciones de la semana pasada. El central de A Barcala tiene más opciones de ser de la partida que el catalán.

La media y el ataque

La duda en el centro del campo es si Hidalgo seguirá con Mario Soriano en la salida y ese centro del campo tan creativo y ofensivo o, por lo contrario, se blindará un poco más en el pivote. Villares y Soriano son fijos en el medio, aunque todo dependerá de con qué funciones y encomiendas. También Yeremay y Luismi unos metros por delante. Si entrase José Ángel o Gragera, el sacrificado sería Mella para que el gaditano se fuese a la banda. En ataque seguirá Stoichkov, ya que Hidalgo no ha demostrado excesiva confianza en las últimas semanas en Zaka y Mulattieri. Bil está siendo el primer cambio.