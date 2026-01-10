En Directo
UD Las Palmas - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 21ª jornada de Segunda
El once
La clasificación
El Deportivo llegará en breve al estadio. Samu y Bil, los fabrilistas en la lista de convocados
El viaje de ayer del Dépor
Jesé y Jonathan Viera, mucha calidad en el equipo rival
Las Palmas le recibe como segundo en la tabla
El Dépor llega al duelo con las bajas de Loureiro, Ximo y Escudero
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos nuestro directo del Las Palmas-Deportivo
