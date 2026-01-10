Villares: «Tardé unos segundos en ver el balón dentro»

«Contento por el gol, pena por el empate», resumió Diego Villares la tarde que vivió en el estadio de Gran Canaria. El capitán reconoció que el Deportivo tuvo sus «opciones de ganar en un campo complicado». «Ellos son un equipo que hunde al rival y lo somete con balón. Pudimos conseguir un empate y tuvimos opciones para llevarnos los tres puntos», analizó.

El mediocentro de Vilalba explicó cómo vivió el primer gol de chilena de su vida. «No la vi entrar muy bien. Cuando rematé de espaldas, tardé unos segundos en verla dentro. Me quedé sorprendido», reconoció. Era el 0-1de un encuentro que terminó en tablas y que el capitán acabó con el tanque de combustible en la reserva por «fatiga».

El capitán es consciente de «la racha negativa de resultados» que atraviesa el Deportivo. «Tenemos un mes muy complicado, pero tenemos que salir de esta», apunta, a pesar de sentirse contento por cerrar la primera vuelta en puestos de play off. Tras la visita a Gran Canaria, el Atlético emerge en el horizonte blanquiazul, pero no tapa el sol para Villares. «Es un partido que a cualquiera le gusta jugar, pero lo importante es la Liga y recuperar las sensaciones», advierte.