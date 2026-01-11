1-1 | Poco premio para un Dépor Abanca superior

El Deportivo Abanca cierra la primera vuelta con sensaciones positivas. Pese a no sacar los tres puntos, el empate frente al Tenerife (1-1) mostró a un equipo sólido, ordenado y ambicioso que fue superior en líneas generales a uno de los visitantes más peligrosos y eficaces de la Liga F.

Los primeros compases se disputaron en territorio canario, porque el Dépor quería ser valiente. Presionó alto con agresividad y trató de combinar en las inmediaciones del área rival para encontrar algún espacio. Pero el Tenerife defendía prácticamente con ocho futbolistas (las cinco zagueras y las tres centrocampistas) ancladas en la media luna. El conjunto deportivista tardó doce minutos en descoser la telaraña tinerfeña. El cuadro de Yerai Martín, que se estrenaba en el banquillo, intentó salir desde atrás, pero Lucía Martínez estuvo rapidísima para interceptar el esférico en la medular. Abrió a la derecha, jugó para Ainhoa Marín y la catalana, precisa como siempre, sirvió el balón para Millene en el interior del área. La brasileña, que en las últimas jornadas no había estado especialmente acertada de cara a la meta rival, abrió las puertas de 2026 a lo grande, con un disparo colocado y cruzado imposible para el alcance de Nay Cáceres (1-0).

El Tenerife quiso dar un paso adelante, pero le faltó precisión. El Deportivo se mantuvo ordenado y tranquilo, con la idea de aprovechar el ímpetu canario para ganar la espalda rival con balones largos y velocidad. Las pupilas de Yerai Martín cargaron los cañones por los costados coruñeses. Por la derecha, Vera sufrió para contener la velocidad de Aleksandra, cuyos centros generaron varios remates que no encontraron la portería de Inês Pereira. Ainhoa, Pizarro y Millene asumieron la responsabilidad ofensiva local y generaron varias ocasiones que no fueron capaces de finalizar.

La mañana parecía feliz, pero se complicó en el tiempo de descuento. Millene cazó un balón a la espalda entre dos rivales y fue derribada en el balcón del área, cuando se marchaba completamente sola ante la guardameta. El Dépor reclamó tarjeta roja y Ainara Acebedo revisó la acción en el videoarbitraje, pero no indicó nada. La delantera brasileña, sin embargo, se retiró en camilla visiblemente dolorida de la clavícula y Lucía Rivas ocupó su lugar. La canterana provocó un córner en su primera intervención y Ainhoa envió la pelota al lateral de la red tras la ejecución para cerrar el primer tiempo en Riazor.

En la reanudación, el equipo de Fran Alonso tardó 20 segundos en generar la primera ocasión. Rivas dribló por la derecha, puso un balón templadito al punto de penalti y Pizarro remató con fuerza, aunque demasiado centrado. Nay Cáceres atrapó en dos tiempos. El Dépor controlaba el choque sin sobresaltos, así que Yerai metió músculo con la entrada de Koko Ange. Su impacto fue inmediato. La costamarfileña centró desde la derecha en su primer contacto con el esférico y su envío, pasado, cayó en los pies de Clau Blanco en el segundo palo. La carrilera controló, pensó y remató muy sola para superar a Inês con algo de fortuna (1-1).

La igualada abrió el duelo. El Tenerife insistió por la derecha con Koko y el Dépor por dentro con Rivas, Marín y Espe. Inês se estiró sobre la línea para detener un remate a bocajarro y Rivas siguió a lo suyo, asumiendo el peso del ataque local centro a centro. Raquel cometió una falta peligrosa al filo del 90, pero Pereira blocó con seguridad el golpeo de Ramos.

El desenlace se convirtió en un cara y cruz en el que la moneda pudo caer de cualquier lado y terminó saliendo de canto. El Dépor se marchó con cierto regusto amargo, porque fue mejor que su rival, pero empieza el año sumando y amplía su ventaja con el descenso a ocho puntos tras la derrota del DUX contra el Levante.