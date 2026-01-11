3-1 | El Deportivo arrebata el liderato al Celta Juvenil

El Deportivo asaltó la primera plaza de la liga tras vencer al Celta en un miniderbi vibrante que no dio respiro. Las dos potencias juveniles regalaron una mañana de espectáculo, ocasiones y mucho fútbol. Esta vez la balanza se inclinó hacia el lado coruñés (3-1), aunque tanto Miguel Figueira como Alberto Suárez pueden estar contentos con el nivel mostrado por ambas escuadras.

Son el futuro de Dépor y Celta y volvieron a dejar patente el altísimo nivel de ambas escuelas. Con estilos enfrentados e incluso sistemas, porque Suárez apostó por la ya clásica defensa de tres y una presión muy agresiva; mientras que los de Figueira intentaron progresar por fuera en un marcado 4-3-3 en el que poco a poco fueron creciendo Mauro Valeiro y Lucas Castro por dentro, a medida que iban surgiendo más espacios.

El conjunto celeste se adelantó tras un error en salida de balón que castigó Noya en los primeros minutos de juego. No tardó en responder desde la frontal Iker Gil a los 14 minutos para empatar el encuentro con un latigazo. El ariete suma y sigue y aspira a dar el salto al Fabril, carente de delanteros ante el coqueteo de Bil con el primer equipo. El 9, además de anotar, sacó a relucir todo su repertorio para combinar con sus compañeros y ser decisivo.

Ambos equipos intercambiaron presiones y golpes sin miedo. Fútbol vertical en el que sobraron oportunidades para ambos lados. Bajo la portería blanquiazul, Rodrigo Leiva fue fundamental con varias paradas de mucho mérito, demostrando que también hay futuro bajo palos con un cancerbero que tiene unos reflejos felinos. También, un pie preciso, porque llegó a poner a Álvaro Fraga mano a mano con el portero con un envío en largo.

Pasada la media hora de juego Lucas Castro desempató el encuentro con un taconazo precioso que se envenenó tras tocar en un rival. El 8 es el máximo anotador y volvió a demostrar el peligro que tiene llegando desde atrás.

Lucas Castro decidió a favor del Deportivo

En la segunda parte el Dépor dio un paso al frente en cuanto a dominio. Samba, ya en el campo, aportó equilibrio, y poco a poco empezó a entrar en juego Mauro Valeiro, diferencial entre líneas cuando pudo gozar de espacios. Ambos son de primer año.

Fue Lucas Castro ya en los minutos finales quien decidió un partido en el que pudo haber más goles. El centrocampista, en transición, aprovechó una gran subida de Guille Pastoriza para aprovechar su centro raso y fusilar a Izan.

El Dépor juvenil llegaba con dos puntos de desventaja sobre el Celta. Se coloca así en la primera plaza a falta de varios meses para acabar. Lo próximo que le espera al equipo de Miguel Figueira es la Copa del Rey. El Sporting Hortaleza, primer rival el próximo fin de semana.